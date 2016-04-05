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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3115311631173118>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:52

  Investor_K написав:
  prodigy написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Я також здивований цією новиною

Болгарии срочно нужны сексологи.
Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку.
И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:56

  Investor_K написав:
  detroytred написав:"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Там треба буде спочатку провести дезінфекцію силами

Так.
*"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - заявив Буданов.*
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора в 23-00 Єрмак і Карась інтригували дуже хорошими новинами з фронту.. чекаємо
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В прошлый раз по Энгельсу прилетело перед массированной атакой по Украине, вот свежий прилёт. Ожидаем.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:15

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Я також здивований цією новиною

Болгарии срочно нужны сексологи.
Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку.
И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.

В Болгарії давно падає демографія - на 6 народжених 10 померлих, ще і еміграція підточує. https://countrymeters.info/ru/Bulgaria
Нехай допоможе.
До речі демографія створювала і рунувала імперії . 100 років тому "русских" було 10% від населення світу, зараз 2% і скоро росіяни серед них менше половини.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так.
*"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - заявив Буданов.*

„Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.“
Аль Капоне
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:20

  prodigy написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Цікаво було б почути коментар ЛАДа, який вважає, що Зеленського бакланять несправедливо...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 26 гру, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:24

  alex_dvornichenko написав:В прошлый раз по Энгельсу прилетело перед массированной атакой по Украине, вот свежий прилёт. Ожидаем.

Там можливий зворотній зв'язок ,(наш контрудар перед відомою нам спланованою їх атакою) , або взагалі відсутність будь-якого зв'язку.
Але, на мою думку, найменш ймовірно, що їх удар - це відповідь на наш. За менш ніж добу вони не вміють планувати свої удари.

Зараз кілька машин злетіло з Енгельса. Але напрямок руху вказує на передислокацію. Мабуть зрозуміли, що вони на Енгельсі вразливі.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Зараз кілька машин злетіло з Енгельса. Але напрямок руху вказує на передислокацію. Мабуть зрозуміли, що вони на Енгельсі вразливі.

Якщо вони звалюють з Енгельса - то ймовірно, атак сьогодні не буде?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:34

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Цікаво було б почути коментар ЛАДа, який вважає, що Зеленського бакланять несправедливо...

Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.
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  #<1 ... 3115311631173118>
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