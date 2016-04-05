Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Я також здивований цією новиною
Болгарии срочно нужны сексологи. Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку. И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
Болгарии срочно нужны сексологи. Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку. И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
В Болгарії давно падає демографія - на 6 народжених 10 померлих, ще і еміграція підточує. https://countrymeters.info/ru/Bulgaria Нехай допоможе. До речі демографія створювала і рунувала імперії . 100 років тому "русских" було 10% від населення світу, зараз 2% і скоро росіяни серед них менше половини.
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Цікаво було б почути коментар ЛАДа, який вважає, що Зеленського бакланять несправедливо...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 26 гру, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko написав:В прошлый раз по Энгельсу прилетело перед массированной атакой по Украине, вот свежий прилёт. Ожидаем.
Там можливий зворотній зв'язок ,(наш контрудар перед відомою нам спланованою їх атакою) , або взагалі відсутність будь-якого зв'язку. Але, на мою думку, найменш ймовірно, що їх удар - це відповідь на наш. За менш ніж добу вони не вміють планувати свої удари.
Зараз кілька машин злетіло з Енгельса. Але напрямок руху вказує на передислокацію. Мабуть зрозуміли, що вони на Енгельсі вразливі.
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Цікаво було б почути коментар ЛАДа, який вважає, що Зеленського бакланять несправедливо...
Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.