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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:47
BIGor написав:
Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.
Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54
Investor_K написав: detroytred написав:
"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".
Там треба буде спочатку провести дезінфекцію силами спецшназу
ну воот... предупреждали же хАрошие каспаровы_&_ходорковские про будущий ужасужас анти-ихней дезинфекции
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54
Hotab написав:
Але, на мою думку, найменш ймовірно, що їх удар - це відповідь на наш. За менш ніж добу вони не вміють планувати свої удари.
Так я про это же, что как только они заканчивают готовиться, наши по ним лупят.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:56
lapay написав: BIGor написав:
Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.
Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!
Звучит пошло и сексистски, но красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
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