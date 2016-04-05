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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3115311631173118
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.

Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54

  Investor_K написав:
  detroytred написав:"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Там треба буде спочатку провести дезінфекцію силами спецшназу
:mrgreen: ну воот... предупреждали же хАрошие каспаровы_&_ходорковские про будущий ужасужас анти-ихней дезинфекции
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54

  Hotab написав:Але, на мою думку, найменш ймовірно, що їх удар - це відповідь на наш. За менш ніж добу вони не вміють планувати свої удари.

Так я про это же, что как только они заканчивают готовиться, наши по ним лупят.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:56

  lapay написав:
  BIGor написав:Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.

Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!

Звучит пошло и сексистски, но красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
alex_dvornichenko
 
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