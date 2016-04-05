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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:47
BIGor написав:
Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.
Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!
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lapay
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54
Investor_K написав: detroytred написав:
"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".
Там треба буде спочатку провести дезінфекцію силами спецшназу
ну воот... предупреждали же хАрошие каспаровы_&_ходорковские про будущий ужасужас анти-ихней дезинфекции
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:54
Hotab написав:
Але, на мою думку, найменш ймовірно, що їх удар - це відповідь на наш. За менш ніж добу вони не вміють планувати свої удари.
Так я про это же, что как только они заканчивают готовиться, наши по ним лупят.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 11:56
lapay написав: BIGor написав:
Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.
Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!
Звучит пошло и сексистски, но красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:03
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу.
ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями.
Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності
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Faceless
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:06
prodigy написав: Investor_K написав: prodigy написав:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Я також здивований цією новиною
це як би капітаном судна/літака призначити бористу або перукаря
73% именно так и хотят, чего жаловаться....
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juristkostya
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:15
alex_dvornichenko написав:
...красивая сексуальная женщина может
на дипломатическом уровне очень многого добиться
. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
Так чтО теперь всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин?
Выделенное работает не только на дипломатическом уровне и обязательно при наличии ума/смекалки, не 100 пядей во лбу, конечно. Глупышки часто все портят.
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fler
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:16
Faceless написав:
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу.
вас послушать, выходит, что преступления нацизма можно "скомпенсировать" предыдущими достижениями в науке и культуре.
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juristkostya
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:26
juristkostya написав:
вас послушать, выходит, что преступления нацизма можно "скомпенсировать" предыдущими достижениями в науке и культуре.
Я бы это иначе сформулировал.
Как смягчающее обстоятельство.
То есть если преступник ранее был учёным, общественно полезным, и просто оступился, то понести наказание конечно должен, но более мягкое. Чем в случае совершения преступления просто дегенератом , балластом. Которого можно смело "закрывать" надолго (навечно) , либо умерщвление, если статья предполагает такой вид наказания. Потому что от него не было пользы и ранее, и очень маловероятно, что она появится после отбывания наказания.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:28
fler написав:
Выделенное работает не только на дипломатическом уровне и обязательно при наличии ума/смекалки, не 100 пядей во лбу, конечно. Глупышки часто все портят.
Ну вот и поглядим, вы же ёё лично на IQ не тестировали, а уже прогнозируете фиаско. Может она умная )
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