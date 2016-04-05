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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:38
повтор, del
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 26 гру, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:41
Крымские риелторы верят в ВСУ
Согласно дынным портала ZAGORODNA, после контрнаступления на юге и освобождения Херсона рынок недвижимости аннексированного полуострова упал на 72%.
россияне массово бегут из Крыма, тщетно пытаясь продать свое жилье. Только на одном сайте Avito на продажу выставлено 16 тыс. квартир.
Верят украинским защитникам и крымские туроператоры: на традиционно горячий новогодний сезон номера в отелях предлагаются с 50% скидкой.
А летом 2023 года российские туристы предпочтут пляжам Ялты и Евпатории курорты краснодарского края.
А зря, в Крыму в это время будет жарко.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:42
sashaqbl написав: prodigy написав:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Цікаво було б почути коментар ЛАД
а, який вважає, що Зеленського бакланять несправедливо...
Вы считаете, что я обязан/могу комментировать любую новость?
Я ничего не знаю об этом назначении и его причинах и об Олесе Илащук.
Могу только напомнить, что Александра Коллонтай тоже "не мала досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах", но достаточно успешно работала послом в Норвегии и Швеции.
В качестве комментария могу только процитировать конец сообщения по ссылке:
Варто зауважити, що політичні призначення на посади посла осіб з-за меж МЗС не є винятковим; такі рішення практикувалися за багатьох президентів, що нерідко викликало критику. Утім, призначення взагалі без публічно відомого досвіду у міжнародній сфері є одиничними. Також без детальнішої інформації про біографію нового посла складно зрозуміти, чи має вона зв’язок з Болгарією.
"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком подій.
+ к тому, могу добавить, что опять же не надо вешать всех собак на Зеленского. Если Кулеба (а такое назначение не проходит без главы МИД) предложил кандидатуру посла и как-то убедительно обосновал такое назначение, то вполне нормально, что Зеленский мог согласиться.
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ЛАД
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:50
Faceless написав:
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу.
ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями.
Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності
Ваша ненависть к русским зашкаливает.
Ещё немного и Вы начнёте оправдывать нацизм и нацистов - "Как высокоразвитая нация они имели право уничтожать низшие нации, в частности, русских. И беда, что у них это не вышло". Так, что ли?
Параллельно они, правда, с тем же успехом они уничтожали и украинцев, и поляков, и др. "Но это издержки производства".
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ЛАД
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Додано: Пон 26 гру, 2022 12:52
ЛАД написав:
+ к тому, могу добавить, что опять же не надо вешать всех собак на Зеленского. Если Кулеба (а такое назначение не проходит без главы МИД) предложил кандидатуру посла и как-то убедительно обосновал такое назначение, то вполне нормально, что Зеленский мог согласиться
Вполне очевидно, что министр никак не мог "предложить и обосновать" человека без адекватного стажа в структуре МИДа. Это чисто политический волюнтаризм. Иногда выходит удачно, но это очень иногда.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:08
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:09
detroytred написав: Vlad442 написав: detroytred написав:
Назви зараз показують відносини саме зараз.
Через роки вони відносно швидкр зміняться.
Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.
Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.
Запросто можу помилятися.
Але така моя думка.
Без пропаганди та ще й без об'єктивних підстав люди більш менш швидко змінюють своє ставлення, погляди та тощо.
Якщо ж ще йде зворотній вплив, то тим паче.
До рівня нейтрального співіснування.
В'єтнамці-американці..
Таки ошибаетесь.
Многолетняя пропаганда не проходит бесследно. Человек не компьютер - нельзя стереть память и начать всё с нуля. Тем более, когда пропаганда пробуждает сильные чувства. А ненависть относится к сильным и основным человеческим эмоциям.
Не знаю, как "в'єтнамці-американці", но до "рівня нейтрального співіснування" должны пройти десятилетия и, как минимум, вырасти новое поколение. С немцами сегодня, можно сказать, "нейтральне співіснування", но до сих пор им вспоминают войну со времени которой прошло уже 77 лет.
Когда-то давно на политветке я, отвечая, кстати, именно Вам, писал о неизбежном усилении ненависти. Тогда, правда, речь шла в основном о Донбассе, сегодня больше о России. Но и о Донбассе здесь не раз высказывались, что хорошо, что будет много убитых или многие уедут в Россию после нашей победы.
Тогда Вы со мной не соглашались. А как сейчас?
P.s. О "наивности" я писал не столько о "стану злим, сварливим, прагматичним, цинічним, песимістичним" и "позитивне мислення", а больше о доверии к словам. Да и "позитивне мислення" не обязательно противоречит реализму. В любой ситуации есть различные варианты развития событий. Можно надеяться
на положительное, но при этом реально оценивать
вероятность.
Я, например, верю в нашу победу, но прекрасно понимаю очень большие риски. Такой подход, в общем случае, требует гораздо большего мужества, чем просто слепая вера. Хотя и заметно тяжелее.
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ЛАД
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:21
juristkostya написав: ЛАД написав:
+ к тому, могу добавить, что опять же не надо вешать всех собак на Зеленского. Если Кулеба (а такое назначение не проходит без главы МИД) предложил кандидатуру посла и как-то убедительно обосновал такое назначение, то вполне нормально, что Зеленский мог согласиться
Вполне очевидно, что министр никак не мог "предложить и обосновать" человека без адекватного стажа в структуре МИДа. Это чисто политический волюнтаризм. Иногда выходит удачно, но это очень иногда.
Скорее, без опыта, какой-то аналогичной
деятельности, не обязательно в структуре МИДа
.
В заметке упомянуто, что
Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів – авторитетної організації
Достаточно серьёзная организация. Не знаю, чем она там занималась. Вполне возможно не столько технологией "обробки дорогоцінного каміння", сколько менеджментом, а это уже близко. Могут быть, конечно, и другие соображения. Не берусь выносить суждение, не зная подробностей. Хотя, конечно, удивление вызывает.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:25
Hotab написав: juristkostya написав:
вас послушать, выходит, что преступления нацизма можно "скомпенсировать" предыдущими достижениями в науке и культуре.
Я бы это иначе сформулировал.
Как смягчающее обстоятельство.
То есть если преступник ранее был учёным, общественно полезным, и просто оступился, то понести наказание конечно должен, но более мягкое. Чем в случае совершения преступления просто дегенератом , балластом. Которого можно смело "закрывать" надолго (навечно) , либо умерщвление, если статья предполагает такой вид наказания. Потому что от него не было пользы и ранее, и очень маловероятно, что она появится после отбывания наказания.
Нацисты "просто оступились"?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 13:27
ЛАД написав:
Скорее, без опыта, какой-то аналогичной деятельности, не обязательно в структуре МИДа.
невозможно заниматься "аналогичной деятельностью", не работая в структуре МИД
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