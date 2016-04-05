Додано: Пон 26 гру, 2022 13:09

detroytred написав: Vlad442 написав: detroytred написав: Назви зараз показують відносини саме зараз.

Через роки вони відносно швидкр зміняться. Назви зараз показують відносини саме зараз.Через роки вони відносно швидкр зміняться.

Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.

Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому. Ви помиляєтесь. Коли пропаганда зайшла, її дуже непросто змінити.Коли ви зараз звикніть називати окупанта руським, чи рашистом це буде дуже велика різниця у майбутньому.

Запросто можу помилятися.



Але така моя думка.

Без пропаганди та ще й без об'єктивних підстав люди більш менш швидко змінюють своє ставлення, погляди та тощо.

Якщо ж ще йде зворотній вплив, то тим паче.

До рівня нейтрального співіснування.

В'єтнамці-американці.. Запросто можу помилятися.Але така моя думка.Без пропаганди та ще й без об'єктивних підстав люди більш менш швидко змінюють своє ставлення, погляди та тощо.Якщо ж ще йде зворотній вплив, то тим паче.До рівня нейтрального співіснування.В'єтнамці-американці..

надеяться

реально оценивать

Таки ошибаетесь.Многолетняя пропаганда не проходит бесследно. Человек не компьютер - нельзя стереть память и начать всё с нуля. Тем более, когда пропаганда пробуждает сильные чувства. А ненависть относится к сильным и основным человеческим эмоциям.Не знаю, как "в'єтнамці-американці", но до "рівня нейтрального співіснування" должны пройти десятилетия и, как минимум, вырасти новое поколение. С немцами сегодня, можно сказать, "нейтральне співіснування", но до сих пор им вспоминают войну со времени которой прошло уже 77 лет.Когда-то давно на политветке я, отвечая, кстати, именно Вам, писал о неизбежном усилении ненависти. Тогда, правда, речь шла в основном о Донбассе, сегодня больше о России. Но и о Донбассе здесь не раз высказывались, что хорошо, что будет много убитых или многие уедут в Россию после нашей победы.Тогда Вы со мной не соглашались. А как сейчас?P.s. О "наивности" я писал не столько о "стану злим, сварливим, прагматичним, цинічним, песимістичним" и "позитивне мислення", а больше о доверии к словам. Да и "позитивне мислення" не обязательно противоречит реализму. В любой ситуации есть различные варианты развития событий. Можнона положительное, но при этомвероятность.Я, например, верю в нашу победу, но прекрасно понимаю очень большие риски. Такой подход, в общем случае, требует гораздо большего мужества, чем просто слепая вера. Хотя и заметно тяжелее.