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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3118311931203121>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Нацисты "просто оступились"?
кому как повезло :-) Вернер фон Браун, судя по его послевоенной судьбе, даже и не оступался вовсе :-))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:38

на фото свежеизготовленные 152мм снаряды...
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:42

В рос сми раскручивают страшилки про ковид в Китае
За два последних дня в Китае порядка 40 млн заболевших. Людей силой волокут в больницу, так как они боятся идти туда из-за жестокого обращения.

Предполагается, что нынешний сезон заболеваемости продлится не менее полутора-двух месяцев. При текущей заболеваемости это означает, что порядка двух третей всего населения заболеет. Подобный уровень заболеваемости можно объяснить только одним фактором - сильнейшим иммунным истощением людей в силу беспощадного карантинного террора на протяжении трех последних лет.

Экономика Китая останавливается - на ряде предприятий до 60 процентов работников отсутствуют из-за болезни. Встает транспорт, возрастает текущая аварийность на инфраструктурных объектах, так как попросту некому проводить текущие ремонтные работы.

Предположительно, до конца января подобная ситуация будет продолжаться, в феврале должно начаться постепенное ее улучшение. Однако экономический коллапс может продолжаться весь первый квартал. Каковы последствия для китайской и мировой экономики - пока никто не берется прогнозировать.

На этом фоне в Европе существенно выросли поставки газа на фоне его меньшего потребления. Хранилища снова начали наполняться избыточным газом, что для конца декабря является если не феноменальным, то точно необычным явлением. Ответ очевиден - на фоне стремительного спада в Китае образовался излишек газа на мировом рынке, и он сейчас развернулся в сторону Европы.
ну и наши нардепы не тормозят
🇨🇳 У мережу злили закриті дані Національної комісії з охорони здоров’я Китаю.

🦠 З 01 по 20 грудня близько 250 мільйонів громадян були інфіковані COVID-19.

😷 Нагадаю, що раніше у автократичному Китаї були дуже жорсткі карантині обмеження і поганий рівень вакцинації. Але навіть там сталися бунти проти обмежень і ось партія Китаю на роздоріжжі: менше карантинних обмежень ↔️величезний спалах ковіду.
💉 А момент коли треба було боротися вакцинацією, вони пропустили вже. Про бустерні дози взагалі мови майже не йшло.
и про нефть
Российский экспорт нефти из балтийских портов сократится на 20%

Экспорт флагманской российской смеси Urals из балтийских портов может сократиться в декабре на одну пятую после вступления в силу западного потолка цен и эмбарго ЕС на российскую нефть. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

Трейдеры заявили, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, так как у нее возникли трудности с поиском достаточного количества подходящих судов. Экспорт Urals из балтийских портов может сократиться примерно до 5 млн тонн в этом месяце по сравнению с 6 млн тонн в ноябре. По некоторым оценкам, этот показатель составит всего 4,7 млн тонн.

Число стран, готовых купить Urals в декабре, сократилось до четырех: Болгария, Китай, Индия и Турция. Как сообщили отраслевые источники в декабре, в некоторых случаях Urals продавалась на экспортные рынки ниже общей себестоимости, включая местные сборы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:57

  Investor_K написав:
  prodigy написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Я також здивований цією новиною

Шкода, що у 2019 73% не були здивовані призначенням в СБУ Баканова (без будь-якого досвіду і з нашвидкоруч намальованими погонами лейтенанта). А подібних призначень весільних фотографів на відповідальні посади було безліч по всій країні. Результат відомий.
Позеленевшее СБУ на службе у «Квартала» и «Русского мира». “Крот” Баканов, “Стакан” Дублик и другие
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:05

  vitaliian написав:

Предполагается, что нынешний сезон заболеваемости продлится не менее полутора-двух месяцев. При текущей заболеваемости это означает, что порядка двух третей всего населения заболеет. Подобный уровень заболеваемости можно объяснить только одним фактором - сильнейшим иммунным истощением людей в силу беспощадного карантинного террора на протяжении трех последних лет.

Экономика Китая останавливается - на ряде предприятий до 60 процентов работников отсутствуют из-за болезни. Встает транспорт, возрастает текущая аварийность на инфраструктурных объектах, так как попросту некому проводить текущие ремонтные работы.

Ще одні "сильно втомились від війни", не хотіли терпіти профілактику, будуть страждати від інвазії, як зараз страждаємо ми. Про імунодифіцит казочки, штучний СНІД давно б себе виявив.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ще одні "сильно втомились від війни", не хотіли терпіти профілактику, будуть страждати від інвазії, як зараз страждаємо ми. Про імунодифіцит казочки, штучний СНІД давно б себе виявив.

Там трошки інша тема. Замість нормальної імунопрофілактики уряд вирішив використати свою "анало-говнєт" вакцину і жорсткі карантини(які значною мірою лягали на плечі працівників).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Нацисты "просто оступились"?

Не надо включать идиота.
Проследите цепочку диалога.
Речь шла о народе. Дискуссия шла о том, заслуживает ли кацапская нация на существование вообще, нужна ли она миру, или это раковая опухоль на карте мира.

Так вот да, немецкий народ оступился. Одурманенный зёрнами нацизма, брошенными на подготовленную почву реваншизма. Впоследствии одумался (естественно не без получения 3.14-зды, именно она волшебно умеет вправлять мозги) ) , покаялся, выплатил всем и вся. Стыдливо опускающий голову при упоминании этой позорной страницы их истории. И сейчас дающий миру множество полезных вещей.
И есть рашистская свиннота. Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. Потому подходы к ним совершенно разные.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:49

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Нацисты "просто оступились"?

Не надо включать идиота.
Проследите цепочку диалога.
Речь шла о народе. Дискуссия шла о том, заслуживает ли кацапская нация на существование вообще, нужна ли она миру, или это раковая опухоль на карте мира.

Так вот да, немецкий народ оступился. Одурманенный зёрнами нацизма, брошенными на подготовленную почву реваншизма. Впоследствии одумался (естественно не без получения 3.14-зды, именно она волшебно умеет вправлять мозги) ) , покаялся, выплатил всем и вся. Стыдливо опускающий голову при упоминании этой позорной страницы их истории. И сейчас дающий миру множество полезных вещей.

И есть рашистская свиннота. Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. Потому подходы к ним совершенно разные.

золотые слова!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:54

Вот золотые слова

https://t.me/yigal_levin/37896
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Речь шла о народе. Дискуссия шла о том, заслуживает ли кацапская нация на существование вообще, нужна ли она миру, или это раковая опухоль на карте мира.

Так вот да, немецкий народ оступился. Одурманенный зёрнами нацизма, брошенными на подготовленную почву реваншизма. Впоследствии одумался (естественно не без получения 3.14-зды, именно она волшебно умеет вправлять мозги) ) , покаялся, выплатил всем и вся. Стыдливо опускающий голову при упоминании этой позорной страницы их истории. И сейчас дающий миру множество полезных вещей.
И есть рашистская свиннота. Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. Потому подходы к ним совершенно разные.

Не вижу принципиальной разницы кто как оступился. Для меня все нации равны. Германия заплатила репарациями и разделом страны на десятки лет. Если рашка перевоспитается, раздробится, заплатит все всем, то через 50 лет могут ездить отдыхать в Крым - уже никто в них плевать не будет. Разве что в спину.
Скорей всего этого не произойдет. Заползет в нору и будет оттуда бряцать ЯО. В этом случае ее так просто не простят.
Хотя для всего мира масштабы сегодняшней войны и той, с погибшими десятками миллионов и Европой в руинах, несопоставимы. Мелкий конфликт хрен знает где. Как Ирано-Иракская война в свое время.
Vlad442
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