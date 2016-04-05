Додано: Пон 26 гру, 2022 13:42

За два последних дня в Китае порядка 40 млн заболевших. Людей силой волокут в больницу, так как они боятся идти туда из-за жестокого обращения.



Предполагается, что нынешний сезон заболеваемости продлится не менее полутора-двух месяцев. При текущей заболеваемости это означает, что порядка двух третей всего населения заболеет. Подобный уровень заболеваемости можно объяснить только одним фактором - сильнейшим иммунным истощением людей в силу беспощадного карантинного террора на протяжении трех последних лет.



Экономика Китая останавливается - на ряде предприятий до 60 процентов работников отсутствуют из-за болезни. Встает транспорт, возрастает текущая аварийность на инфраструктурных объектах, так как попросту некому проводить текущие ремонтные работы.



Предположительно, до конца января подобная ситуация будет продолжаться, в феврале должно начаться постепенное ее улучшение. Однако экономический коллапс может продолжаться весь первый квартал. Каковы последствия для китайской и мировой экономики - пока никто не берется прогнозировать.



На этом фоне в Европе существенно выросли поставки газа на фоне его меньшего потребления. Хранилища снова начали наполняться избыточным газом, что для конца декабря является если не феноменальным, то точно необычным явлением. Ответ очевиден - на фоне стремительного спада в Китае образовался излишек газа на мировом рынке, и он сейчас развернулся в сторону Европы.



🇨🇳 У мережу злили закриті дані Національної комісії з охорони здоров’я Китаю.



🦠 З 01 по 20 грудня близько 250 мільйонів громадян були інфіковані COVID-19.



😷 Нагадаю, що раніше у автократичному Китаї були дуже жорсткі карантині обмеження і поганий рівень вакцинації. Але навіть там сталися бунти проти обмежень і ось партія Китаю на роздоріжжі: менше карантинних обмежень ↔️величезний спалах ковіду.

💉 А момент коли треба було боротися вакцинацією, вони пропустили вже. Про бустерні дози взагалі мови майже не йшло.

Российский экспорт нефти из балтийских портов сократится на 20%



Экспорт флагманской российской смеси Urals из балтийских портов может сократиться в декабре на одну пятую после вступления в силу западного потолка цен и эмбарго ЕС на российскую нефть. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.



Трейдеры заявили, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай, так как у нее возникли трудности с поиском достаточного количества подходящих судов. Экспорт Urals из балтийских портов может сократиться примерно до 5 млн тонн в этом месяце по сравнению с 6 млн тонн в ноябре. По некоторым оценкам, этот показатель составит всего 4,7 млн тонн.



Число стран, готовых купить Urals в декабре, сократилось до четырех: Болгария, Китай, Индия и Турция. Как сообщили отраслевые источники в декабре, в некоторых случаях Urals продавалась на экспортные рынки ниже общей себестоимости, включая местные сборы.

В рос сми раскручивают страшилки про ковид в Китаену и наши нардепы не тормозяти про нефть