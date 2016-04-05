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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:00
Schmit написав:
..... “Крот” Баканов...
Доказательства у Вас есть?
Если есть
в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...
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ЛАД
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:02
lapay написав: vitaliian написав:
Предполагается, что нынешний сезон заболеваемости продлится не менее полутора-двух месяцев. При текущей заболеваемости это означает, что порядка двух третей всего населения заболеет. Подобный уровень заболеваемости можно объяснить только одним фактором - сильнейшим иммунным истощением людей в силу беспощадного карантинного террора на протяжении трех последних лет.
Экономика Китая останавливается - на ряде предприятий до 60 процентов работников отсутствуют из-за болезни. Встает транспорт, возрастает текущая аварийность на инфраструктурных объектах, так как попросту некому проводить текущие ремонтные работы.
Ще одні "сильно втомились від війни", не хотіли терпіти профілактику, будуть страждати від інвазії, як зараз страждаємо ми. Про імунодифіцит казочки, штучний СНІД давно б себе виявив.
Какую профилактику?
Маски носили, прививки, вроде, делали. И карантин это тоже "профилактика".
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:05
Hotab написав:
........
Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда.
......
Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу.
Ну и Vlad442
чуть выше верно написал.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:09
ЛАД написав: Hotab написав:
........
Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда.
......
Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже
типично совковая чушь.
количество пострадавших в/от
сссрраши за 110 лет сравните сначала с немецким кейсом.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:14
ЛАД написав:
Это Ваше сугубо личное мнение
У нас у всех здесь "сугубо личное мнение". Другого нет.
Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории?
Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?
ЛАД написав:
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже
Идеология нацистов потому кровавее, что нацистам удалось начать ее реализовывать.
Кацапье сейчас получает по пистаку, а потому побитая собакая уже не может продвигать свою идеологию.
Зато там, где они по пистаку не получили (Муравьев и взятие Киева в 1918 году, а также другие "подвиги советов" там, где они захватывали власть и территории) , там они во всей красе уничтожали другую нацию.
И да, если вам хочется показать, что кацапы были не всюду и не всегда зверьми, так можно и немцев привести в пример на территории старой Европы. Особых зверств не было. За исключением тех, кто оказывал сопротивление.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:22
Hotab написав: ЛАД написав:
Это Ваше сугубо личное мнение
У нас у всех здесь "сугубо личное мнение". Другого нет.
Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории?
ГагаринЪ
чисто как персона.
ВСЬО.
Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?
так даже дырки без западных технологий не просверлили
искали на земле, где само попрьот
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:27
Различия есть. Фашисты жгли в концлагерях евреев, а у русских нацизм это приправа к основному блюду - обычной империалистической войне за территории. СССР 2.0. Предлог, якобы защита русскоязычных братьев от выдуманных "нациков". Потом запутались, заврались и сейчас толком сами не знают (на уровне пропаганды) зачем начали. Теперь дошло до маразма, что это НАТО на них напало руками украинцев.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:34
Hotab написав:
Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории?
Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?
Учитывая, что с 1654 по 1991 Украина и Россия были одним государственным образованием, это вы говорите в том числе и про украинцев.
Не стоит меряться, что кто дал кому в прошлом. Ребенок из семьи алкоголиков не всегда алкаш, а из гламурной семьи не всегда наркоман.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:34
Vlad442 написав:
Скорей всего этого не произойдет. Заползет в нору и будет оттуда бряцать ЯО. В этом случае ее так просто не простят.
Пока у руля московского режима нынешнее старпёрское поколение политиков они пойдут по сценарию Северной Кореи инфа 99,99%. Чебурнет, 3 гос.канала с постоянными победами, стенгазеты, плакаты.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:35
Vlad442 написав:
Не вижу принципиальной разницы кто как оступился. Для меня все нации равны. Германия заплатила репарациями и разделом страны на десятки лет. Если рашка перевоспитается, раздробится, заплатит все всем, то через 50 лет могут ездить отдыхать в Крым - уже никто в них плевать не будет. Разве что в спину.
Скорей всего этого не произойдет. Заползет в нору и будет оттуда бряцать ЯО. В этом случае ее так просто не простят.
Хотя для всего мира масштабы сегодняшней войны и той, с погибшими десятками миллионов и Европой в руинах, несопоставимы. Мелкий конфликт хрен знает где. Как Ирано-Иракская война в свое время.
А от про німців неправильно принципово . Більша частина їх реально покаялася і відреклася від нацизму та всім пов"язаним , причому часом аж занадто ( це чому частина еліти німецької пропонувала припинити війну в принципі - на будь-яких умовах ) . Частина - особливо на території колишньої НДР - такого не зробила - якось занадто швидко перескочивши на бік СРСР ( постраждалих ) .
А про московську імперію - то в разі її розвалу - і втрати фактично статусу імперії - через пару поколінь таки там може все змінится . Просто ми це вже не побачимо .
Ну і про масштаб . Основне питання насправді - хто є стороною війни . І це якраз визначає її важливість . Одна справа країна з великої двадцятки та член ядерного клубу ( незалежно з ким ) , а зовсім інша - будь-які майже інші між собою .
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