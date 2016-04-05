Додано: Пон 26 гру, 2022 15:14

ЛАД написав: Это Ваше сугубо личное мнение Это Ваше сугубо личное мнение

ЛАД написав: Но нацисты с их идеологией были значительно хуже Но нацисты с их идеологией были значительно хуже

У нас у всех здесь "сугубо личное мнение". Другого нет.Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории?Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?Идеология нацистов потому кровавее, что нацистам удалось начать ее реализовывать.Кацапье сейчас получает по пистаку, а потому побитая собакая уже не может продвигать свою идеологию.Зато там, где они по пистаку не получили (Муравьев и взятие Киева в 1918 году, а также другие "подвиги советов" там, где они захватывали власть и территории) , там они во всей красе уничтожали другую нацию.И да, если вам хочется показать, что кацапы были не всюду и не всегда зверьми, так можно и немцев привести в пример на территории старой Европы. Особых зверств не было. За исключением тех, кто оказывал сопротивление.