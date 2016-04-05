Hotab написав:........ Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. ......
Это Ваше сугубо личное мнение. Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу. Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.
я вам вчора давав посилання (дам ще раз, промивання мозку в школі харошімі рускімі). тут дітям років 7-8 розказують що нас потрібно знищити. що з них виросте? це вони з дитинства нас ненавидять, бо їм ті, хто мав би сіяти розумне, добре, вічне (ну очевидно що і батьки від цього вдома не відстають) втовкли в бошки "що ми нацисти" і нас потрібно знищувати на корню. як їх потім перевиховати? як слід поступати з такими директорами шкіл? це ж не поодинокий такий факт
Vlad442 написав:Учитывая, что с 1654 по 1991 Украина и Россия были одним государственным образованием, это вы говорите в том числе и про украинцев
Это не аргумент абсолютно. Да, украинцы вынужденно были в этом образовании и потому тоже были соучастниками всех преступлений кацапии. И мы осознаем эти преступления. Мы называем агрессию против Польши или Финляндии - агрессией. Как и войну в Афганистане. Кацапы - нет. И это ещё раз подтверждает, что нам с ними сейчас не по пути и оправдывает наше им сопротивление.
Vlad442 написав:Не стоит меряться, что кто дал кому в прошлом
Стоит. Кацапье ещё не доказало миру свою нужность вообще. Ни разу и нигде. Зато неоднократно доказало свою ненужность и вредность для мира.
Vlad442 написав:Учитывая, что с 1654 по 1991 Украина и Россия были одним государственным образованием, это вы говорите в том числе и про украинцев. Не стоит меряться, что кто дал кому в прошлом. Ребенок из семьи алкоголиков не всегда алкаш, а из гламурной семьи не всегда наркоман.
А про це вже говорилося і не раз . Подивіться на Австро-Угорську багатонаціональну імперію і як здобутки її мешканців сприймаються зараз . Хто австрієць , хто серб , хто чех ... І московську імперію - всі "русскіє" - незалежно від реальної національності . Так що це неправильний погляд в принципі . Згадаєте , хто по національності Кафка ? І чиїм громадянином був ? І на якій мові писав ? А тепер на майже всіх руських класиків . Від явних іноземців до обрусілих ...
alex_dvornichenko написав:...красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
Так чтО теперь всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин? Выделенное работает не только на дипломатическом уровне и обязательно при наличии ума/смекалки, не 100 пядей во лбу, конечно. Глупышки часто все портят.
І не обов'язково їхати за кордон:
У Дніпрі почалися обшуки щодо фітнестренерки Резніченка Яни Хланти: її фірми освоїли 1,5 млрд грн під час війни – ЗМІ https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... jE4LjAuMA.. Журналісти з'ясували, що Хланта та Резніченко – близькі один до одного. Зокрема, вони разом подорожували, Хланта їздила на автомобілі Розниченка та отримувала зарплату у його фірмі. При цьому від Резніченка як голови ОВА залежить, кому та в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.
2 ЛАД: Мені для розуміння повноти картини хочеться почути вашу думку щодо деяких речей. Тільки не підміняйте відповіді загальними фразами "це не має значення, Україна зараз має право на самостійність", а дайте відповіді саме на запитання.
1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати. 2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії. 3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?
Доказательства у Вас есть? Если есть в прокуратуру или СБУ. Если нет, то это... не буду употреблять слова...
За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...
Доказательства у Вас есть? Если есть в прокуратуру или СБУ. Если нет, то это... не буду употреблять слова...
За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...
Правильно - непрофесіоналізм в першу чергу . Адепт УПЦ МП в другу . Але - переважна більшість сбушників служила в цій конторі ну дуже вже давно ... Явно більше навіть 10 років . Це такий собі натяк , якщо що ...
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Я також здивований цією новиною
Болгарии срочно нужны сексологи. Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку. И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
Мені більше сподобадася зам.Авакова 21-річна Дєєва з 10-річним досвідом у МВС. "Впрочем, ничего нового"