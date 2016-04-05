Investor_K написав:Я також здивований цією новиною
Болгарии срочно нужны сексологи. Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку. И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
В Болгарії давно падає демографія - на 6 народжених 10 померлих, ще і еміграція підточує. https://countrymeters.info/ru/Bulgaria Нехай допоможе. До речі демографія створювала і рунувала імперії . 100 років тому "русских" було 10% від населення світу, зараз 2% і скоро росіяни серед них менше половини.
Носители украинского генофонда на старте в Болгарию (к своим жёнам) Не хватает только падения железного занавеса
alex_dvornichenko написав:...красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.
Так чтО теперь всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин? Выделенное работает не только на дипломатическом уровне и обязательно при наличии ума/смекалки, не 100 пядей во лбу, конечно. Глупышки часто все портят.
Против гендерной дискриминации! В окопах "всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин"
juristkostya написав:вас послушать, выходит, что преступления нацизма можно "скомпенсировать" предыдущими достижениями в науке и культуре.
Я бы это иначе сформулировал. Как смягчающее обстоятельство. То есть если преступник ранее был учёным, общественно полезным, и просто оступился, то понести наказание конечно должен, но более мягкое. Чем в случае совершения преступления просто дегенератом , балластом. Которого можно смело "закрывать" надолго (навечно) , либо умерщвление, если статья предполагает такой вид наказания. Потому что от него не было пользы и ранее, и очень маловероятно, что она появится после отбывания наказания.
Предъявите справку, что вы не "денегарат и балласт", или пройдите на умервщление (утилизацию)
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу. ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями. Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності
Ваша ненависть к русским зашкаливает. Ещё немного и Вы начнёте оправдывать нацизм и нацистов - "Как высокоразвитая нация они имели право уничтожать низшие нации, в частности, русских. И беда, что у них это не вышло". Так, что ли? Параллельно они, правда, с тем же успехом они уничтожали и украинцев, и поляков, и др. "Но это издержки производства".
Из-под клавиатуры легко быть "ноцистом". Из окопа оно бы писало иначе, или не писало бы вообще Но "в окоп нильзя, бо 3 група инвалидности"
Востаннє редагувалось Habib в Пон 26 гру, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Habib написав:Предъявите справку, что вы не "денегарат и балласт", или пройдите на умервщление
Сходите за русским кораблем, кацапчик. Поиски во мне дегенерата , а также степень ответственности (вплоть до умерщвления) начнутся после совершения мною преступления и в процессе рассмотрения причин и обстоятельств совершения оного.