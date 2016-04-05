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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3121312231233124>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:в/от сссрраши за 110 лет сравните сначала с немецким кейсом.
вы предлагаете сравнить 6 лет против 110, я правильно понял?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:18

  alex_dvornichenko написав:В прошлый раз по Энгельсу прилетело перед массированной атакой по Украине, вот свежий прилёт. Ожидаем.

Надеюсь, ваши ожидания оправдаются
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:ГагаринЪ :mrgreen: чисто как персона.


https://zn.ua/CULTURE/yuriy-loza-gagarin-nichego-ne-delal-on-lezhal-215250_.html
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 26 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:20

  Ой+ написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Я також здивований цією новиною

Болгарии срочно нужны сексологи.
Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку.
И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.

В Болгарії давно падає демографія - на 6 народжених 10 померлих, ще і еміграція підточує. https://countrymeters.info/ru/Bulgaria
Нехай допоможе.
До речі демографія створювала і рунувала імперії . 100 років тому "русских" було 10% від населення світу, зараз 2% і скоро росіяни серед них менше половини.

Носители украинского генофонда на старте в Болгарию (к своим жёнам)
Не хватает только падения железного занавеса
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23

  alex_dvornichenko написав:
  lapay написав:
  BIGor написав:Всі хто проти сексологині - проти головнокомандуючого - значить вони "колаборанти". Що собі ці журналісти дозволяють? Їх же скоро прикриють.

Тільки сексологиня може навчити болгар любити Україну!

Звучит пошло и сексистски, но красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.

Закрытие границ для гендера М18-60 (не выпускают уже с М15 лет - объясняется мыслепреступлением "не вернётся после М18 лет") - не звучит сексистски и эйджистски?
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23

  juristkostya написав:
  flysoulfly написав:ГагаринЪ :mrgreen: чисто как персона.


https://zn.ua/CULTURE/yuriy-loza-gagarin-nichego-ne-delal-on-lezhal-215250_.html

Там маленький плотик давно потек.


  Habib написав:не выпускают уже с М15 лет - объясняется мыслепреступлением "не вернётся после М18 лет

Пруфцов конечно же нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:24

  fler написав:
  alex_dvornichenko написав:...красивая сексуальная женщина может на дипломатическом уровне очень многого добиться. Мужское эго никто не отменял, особенно у стареющих государственных мужей.

Так чтО теперь всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин? :D
Выделенное работает не только на дипломатическом уровне и обязательно при наличии ума/смекалки, не 100 пядей во лбу, конечно. Глупышки часто все портят.

Против гендерной дискриминации!
В окопах "всех прочих уволить, а вместо них назначить красивых сексуальных женщин"
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:29

  Hotab написав:
  juristkostya написав:вас послушать, выходит, что преступления нацизма можно "скомпенсировать" предыдущими достижениями в науке и культуре.

Я бы это иначе сформулировал.
Как смягчающее обстоятельство.
То есть если преступник ранее был учёным, общественно полезным, и просто оступился, то понести наказание конечно должен, но более мягкое. Чем в случае совершения преступления просто дегенератом , балластом. Которого можно смело "закрывать" надолго (навечно) , либо умерщвление, если статья предполагает такой вид наказания. Потому что от него не было пользы и ранее, и очень маловероятно, что она появится после отбывания наказания.

Предъявите справку, что вы не "денегарат и балласт", или пройдите на умервщление (утилизацию)
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:31

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.


Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу.
ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями.
Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності

Ваша ненависть к русским зашкаливает.
Ещё немного и Вы начнёте оправдывать нацизм и нацистов - "Как высокоразвитая нация они имели право уничтожать низшие нации, в частности, русских. И беда, что у них это не вышло". Так, что ли?
Параллельно они, правда, с тем же успехом они уничтожали и украинцев, и поляков, и др. "Но это издержки производства".

Из-под клавиатуры легко быть "ноцистом". Из окопа оно бы писало иначе, или не писало бы вообще
Но "в окоп нильзя, бо 3 група инвалидности"
Востаннє редагувалось Habib в Пон 26 гру, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Habib написав:Предъявите справку, что вы не "денегарат и балласт", или пройдите на умервщление

Сходите за русским кораблем, кацапчик.
Поиски во мне дегенерата , а также степень ответственности (вплоть до умерщвления) начнутся после совершения мною преступления и в процессе рассмотрения причин и обстоятельств совершения оного.
Hotab
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