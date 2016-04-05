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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 15:57
2 ЛАД:
Мені для розуміння повноти картини хочеться почути вашу думку щодо деяких речей. Тільки не підміняйте відповіді загальними фразами "це не має значення, Україна зараз має право на самостійність", а дайте відповіді саме на запитання.
1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати.
2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії.
3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:02
ЛАД написав: Schmit написав:
..... “Крот” Баканов...
Доказательства у Вас есть?
Если есть
в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...
За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...
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Schmit
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:09
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
..... “Крот” Баканов...
Доказательства у Вас есть?
Если есть
в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...
За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...
Правильно - непрофесіоналізм в першу чергу . Адепт УПЦ МП в другу .
Але - переважна більшість сбушників служила в цій конторі ну дуже вже давно ...
Явно більше навіть 10 років .
Це такий собі натяк , якщо що ...
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:13
detroytred написав:
Більш того, начальник ГУР радить поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.
"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".
Ражду йому поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.
Або завали хліборізку, якщо що
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:15
antey1969 написав: Investor_K написав: prodigy написав:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/
Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.
Я також здивований цією новиною
Болгарии срочно нужны сексологи.
Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку.
И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.
Мені більше сподобадася зам.Авакова 21-річна Дєєва з 10-річним досвідом у МВС. "Впрочем, ничего нового"
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Habib
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:16
Letusrock написав:
Вчора в 23-00 Єрмак і Карась інтригували дуже хорошими новинами з фронту.. чекаємо
Губернатор Луганской области Гайдай опроверг слухи о том, что ВСУ заняли Кременную.
"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины — не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия".
"Требуйте возврат средств за некачественный товар"
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:16
flysoulfly написав:
в/от сссрраши за 110 лет сравните сначала с немецким кейсом.
вы предлагаете сравнить 6 лет против 110, я правильно понял?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:20
Востаннє редагувалось juristkostya
в Пон 26 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23
Там маленький плотик давно потек.
Habib написав:
не выпускают уже с М15 лет - объясняется мыслепреступлением "не вернётся после М18 лет
Пруфцов конечно же нет?
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Hotab
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Додано: Пон 26 гру, 2022 16:43
Hotab написав:
Там маленький плотик давно потек.
так что, таки позитивный след в истории есть ?
)))))))))
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