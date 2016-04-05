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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 312031213122312331243125>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 15:57

2 ЛАД:
Мені для розуміння повноти картини хочеться почути вашу думку щодо деяких речей. Тільки не підміняйте відповіді загальними фразами "це не має значення, Україна зараз має право на самостійність", а дайте відповіді саме на запитання.

1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати.
2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії.
3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:02

  ЛАД написав:
  Schmit написав:..... “Крот” Баканов...


Доказательства у Вас есть?
Если есть :arrow: в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...

За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:09

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:..... “Крот” Баканов...


Доказательства у Вас есть?
Если есть :arrow: в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...

За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...

Правильно - непрофесіоналізм в першу чергу . Адепт УПЦ МП в другу .
Але - переважна більшість сбушників служила в цій конторі ну дуже вже давно ...
Явно більше навіть 10 років .
Це такий собі натяк , якщо що ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:13

  detroytred написав:Більш того, начальник ГУР радить поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.

"Я пораджу (поїзати у відпустку) в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Ражду йому поїхати у відпустку влітку наступного року саме у звільнений Крим.

Або завали хліборізку, якщо що
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:15

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:
  prodigy написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/12/25/7153122/

Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.

Інформацію про те, що новий посол у Болгарії не пов'язана з МЗС, "Європейській правді" підтвердили кілька джерел у дипкорпусі.

Я також здивований цією новиною

Болгарии срочно нужны сексологи.
Судя по всему, в лучших традициях пристроили чью-то подружку.
И этот кто-то сидит очень высоко, из-за кого попало на такой скандал не идут.

Мені більше сподобадася зам.Авакова 21-річна Дєєва з 10-річним досвідом у МВС. "Впрочем, ничего нового"
Habib
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:16

  Letusrock написав:Вчора в 23-00 Єрмак і Карась інтригували дуже хорошими новинами з фронту.. чекаємо

Губернатор Луганской области Гайдай опроверг слухи о том, что ВСУ заняли Кременную.

"То, что наши военные уже освободили Кременную или уже зашли на ее окраины — не соответствует действительности, но уже недалеко от Кременной идут боевые действия".

"Требуйте возврат средств за некачественный товар"
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:в/от сссрраши за 110 лет сравните сначала с немецким кейсом.
вы предлагаете сравнить 6 лет против 110, я правильно понял?
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:ГагаринЪ :mrgreen: чисто как персона.


https://zn.ua/CULTURE/yuriy-loza-gagarin-nichego-ne-delal-on-lezhal-215250_.html
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 26 гру, 2022 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:23

  juristkostya написав:
  flysoulfly написав:ГагаринЪ :mrgreen: чисто как персона.


https://zn.ua/CULTURE/yuriy-loza-gagarin-nichego-ne-delal-on-lezhal-215250_.html

Там маленький плотик давно потек.


  Habib написав:не выпускают уже с М15 лет - объясняется мыслепреступлением "не вернётся после М18 лет

Пруфцов конечно же нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там маленький плотик давно потек.
так что, таки позитивный след в истории есть ? :-))))))))))
juristkostya
 
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