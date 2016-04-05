RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 31213122312331243125>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:так что, таки позитивный след в истории есть ? ))))))))

След точно есть. Позитивный ли?
Не полетел бы он в апреле 61-го, полетел бы условный американец в условном мае того же 61-го. И?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8441
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:45

  detroytred написав:ЛАД, це форум.
Місце для спілкування.
Спілкування без прояву почуттів -- це партзібрання якесь)))

Тим паче, що тут не видно ні обличчь (мімики), ні рухів, нічого.
Ворог є предметом обговорень, тому кратке ємне його визначення в зневажливий спосіб -- це добре, це нормально.

А підхід впливає-не впливає на щось, на мій погляд, зовсім недоречний. Бо так і вигук, наприклад, "Слава Україні!" та ін. наче не впливає (не приближує, не оживляє).

Ви спробуйте частіше їх використовувати, може й змінитесь))
Прояв емоцій - це чудово.

Цілком підтримую!!++
Пам'ятаю, як незабутній ДС банив когось "за нудність" 8)
Starikan
2
 
Повідомлень: 19065
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:48

Хочеться бачити тепер їбала вестернів і всяких Джорданов Пітерсонів коли вони зараз в ранкових новинах побачать що супер мега/ядерний аеродром СССР з якого повинні були б знищені США українці атакували другий раз і що для українців, цей аеродром вже просто ПРИСТРЕЛЯННАЯ ПОЗИЦИЯ
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8226
З нами з: 20.11.08
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:супер мега/ядерний аеродром СССР

По непідтвердженим даним на далекий Схід частково перебазувались.
От що роблять звіздюліни животворящі.
Відразу "жести доброї волі", та "отріцатєльниє наступлєнія".



ПВО авиабазы Энгельс , у вас два пропущенных . :lol:

З.І. Детройт, праві були мабуть саме ви.
Але цього героя теж вже успішно денацифікували. Слідом за кількома попередніми акаунтами.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 17:00, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8441
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 16:55

  Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.

Німеччина в кінці кінців була окупована, демілітарізована і денацифікована.
Переможці були після цього в змозі її "благородно пробачити".
Німців перевиховали і виробили в них комплекс винуватців.

Нічого з цього зобити з рашкою неможливо. Як і з турками (або греками), як і з арабами (або євреями). Ніхто з перелічених не буде переможений і не визнає свою провину.

Тому - ніякого прощення рашці (як державі, так і її багатонаціональному населенню) не може бути за заподіяне.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19065
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:02

БАНГИ, Центральноафриканская Республика. В начале марта, когда вторжение России в Украину шло уже третью неделю, российский дипломат, находившийся почти в 3000 милях отсюда, в Центральноафриканской Республике, нанес необычный визит главе высшего суда этой страны. Его послание было прямолинейным: прокремлевский президент страны должен оставаться у власти на неопределенный срок.

Для этого дипломат Евгений Мигунов, второй секретарь посольства России, утверждал, что суд должен отменить конституционное ограничение, ограничивающее президентство двумя сроками. Он настаивал на том, чтобы президент Фостен-Арканж Туадера, находящийся на втором сроке и окруживший себя российскими наемниками, остался на благо страны.

«Я была совершенно поражена, — вспоминает 70-летняя Даниэль Дарлан, тогдашний председатель суда, впервые описывая встречу 7 марта. — Я предупредила их, что наша нестабильность проистекает из желания президентов сделать свое правление вечным».

Русский был непреклонен. Семь месяцев спустя, в октябре, г-жа Дарлан была отправлена ​​в отставку президентским указом, чтобы открыть путь к референдуму по изменению Конституции, принятой только в 2016 году, и отмене ограничений по срокам полномочий. Это фактически закрепило бы то, что один западный посол назвал статусом Центральноафриканской Республики как «вассального государства» Кремля.
.....

https://www.nytimes.com/2022/12/24/world/africa/central-african-republic-russia-wagner.html
Статья большая, но интересная.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23723
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:07

  prodigy написав:до начала 70х в бытовом плане ссср уступал только 7-8 странам в мире (такие страны как Италия, Испания, Португалия, Герция, Турция были чуть-чуть развитие совка, но не напорядок как США, Канада, Япония, Австралия, Британия, Франция,ФРГ)
если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.

ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!


:D :D
Так як я математик давайте порахуємо більш детальніше.

Середня зарплата американця в 1970 - 515,52$. Тобто щоб купити "легендарный Ford Mustang" потрібно 6,8 середніх зарплат.

Скільки би коштував "легендарный Ford Mustang" в СРСР? Ну якщо ГАЗ-24 "Волга" коштувала 9200-9600 руб (і то не у вільній продажі), то Мустанг точно би коштував 25000. І це без націнки "на крутість", інакше би коштував 100К+. Середня зарплата СРСР в 1970 - 122 руб. Тобто щоб купити "легендарный Ford Mustang" потрібно 205 середніх зарплат(або 820).

Тобто маємо різницю доступності авто в 30 разів(або 120 разів)!!!

Хоча у вас виходи що "если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР". :D :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 гру, 2022 17:10, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.


Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу.
ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями.
Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності

Ваша ненависть к русским зашкаливает.
Ещё немного и Вы начнёте оправдывать нацизм и нацистов - "Как высокоразвитая нация они имели право уничтожать низшие нации, в частности, русских. И беда, что у них это не вышло". Так, что ли?
Параллельно они, правда, с тем же успехом они уничтожали и украинцев, и поляков, и др. "Но это издержки производства".


Нажаль, моя ненависть досі недостатня
Ваші потуги притягнути за вуха нацизм смішні. Є просто об'єктивні факти. ₚусня навіть нацизм як такий вкрала і зробула з нього недолугу ідеологію рашизму, яку вони називають "руський мір".
Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32451
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7631 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:09

Кстати о Баканове.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №499/2022
Про усунення І.Баканова від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України

Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 липня 2022 року

https://www.president.gov.ua/documents/4992022-43321

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року № 551-XIV

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
...
47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків.
...
Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов’язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність.

{Стаття 47 в редакції Законів № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text
yanyura
 
Повідомлень: 6779
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:09

  edvardd написав:Хочеться бачити тепер їбала вестернів і всяких Джорданов Пітерсонів коли вони зараз в ранкових новинах побачать що супер мега/ядерний аеродром СССР з якого повинні були б знищені США українці атакували другий раз і що для українців, цей аеродром вже просто ПРИСТРЕЛЯННАЯ ПОЗИЦИЯ

Пора давати томагавки Україні ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11121
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 31213122312331243125>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 476599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1234)
26.12.2022 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.