Хочеться бачити тепер їбала вестернів і всяких Джорданов Пітерсонів коли вони зараз в ранкових новинах побачать що супер мега/ядерний аеродром СССР з якого повинні були б знищені США українці атакували другий раз і що для українців, цей аеродром вже просто ПРИСТРЕЛЯННАЯ ПОЗИЦИЯ
Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв. Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.
Німеччина в кінці кінців була окупована, демілітарізована і денацифікована. Переможці були після цього в змозі її "благородно пробачити". Німців перевиховали і виробили в них комплекс винуватців.
Нічого з цього зобити з рашкою неможливо. Як і з турками (або греками), як і з арабами (або євреями). Ніхто з перелічених не буде переможений і не визнає свою провину.
Тому - ніякого прощення рашці (як державі, так і її багатонаціональному населенню) не може бути за заподіяне.
БАНГИ, Центральноафриканская Республика. В начале марта, когда вторжение России в Украину шло уже третью неделю, российский дипломат, находившийся почти в 3000 милях отсюда, в Центральноафриканской Республике, нанес необычный визит главе высшего суда этой страны. Его послание было прямолинейным: прокремлевский президент страны должен оставаться у власти на неопределенный срок.
Для этого дипломат Евгений Мигунов, второй секретарь посольства России, утверждал, что суд должен отменить конституционное ограничение, ограничивающее президентство двумя сроками. Он настаивал на том, чтобы президент Фостен-Арканж Туадера, находящийся на втором сроке и окруживший себя российскими наемниками, остался на благо страны.
«Я была совершенно поражена, — вспоминает 70-летняя Даниэль Дарлан, тогдашний председатель суда, впервые описывая встречу 7 марта. — Я предупредила их, что наша нестабильность проистекает из желания президентов сделать свое правление вечным».
Русский был непреклонен. Семь месяцев спустя, в октябре, г-жа Дарлан была отправлена в отставку президентским указом, чтобы открыть путь к референдуму по изменению Конституции, принятой только в 2016 году, и отмене ограничений по срокам полномочий. Это фактически закрепило бы то, что один западный посол назвал статусом Центральноафриканской Республики как «вассального государства» Кремля. .....
prodigy написав:до начала 70х в бытовом плане ссср уступал только 7-8 странам в мире (такие страны как Италия, Испания, Португалия, Герция, Турция были чуть-чуть развитие совка, но не напорядок как США, Канада, Япония, Австралия, Британия, Франция,ФРГ) если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР -правда Запорожец был недорозумением в мировом автомобилестроении.
ЗАЗ-966 в 1970 году стоил 3000 рублей и являлся самым доступным в СССР. По официальному курсу это 3614 долларов. Для сравнения, за 3526 долларов в США можно было купить легендарный Ford Mustang в крутой версии Mach I!
Так як я математик давайте порахуємо більш детальніше.
Середня зарплата американця в 1970 - 515,52$. Тобто щоб купити "легендарный Ford Mustang" потрібно 6,8 середніх зарплат.
Скільки би коштував "легендарный Ford Mustang" в СРСР? Ну якщо ГАЗ-24 "Волга" коштувала 9200-9600 руб (і то не у вільній продажі), то Мустанг точно би коштував 25000. І це без націнки "на крутість", інакше би коштував 100К+. Середня зарплата СРСР в 1970 - 122 руб. Тобто щоб купити "легендарный Ford Mustang" потрібно 205 середніх зарплат(або 820).
Тобто маємо різницю доступності авто в 30 разів(або 120 разів)!!!
Хоча у вас виходи що "если скажем в 1970г авто в США стоит столько же , что и в СССР".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 26 гру, 2022 17:10, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Немцы времён нацизма и войны заслуживали гораздо более "визначення в зневажливий спосіб". Я, правда, не жил во время войны, на личные знания и опыт сослаться не могу. Но в детстве мы часто играли в войну - наши против немцев или "фрицев". Никаких других "зневажливих способів" не было. И не читал нигде о таких. А ненависть к ним была значительно сильнее, но уж точно не меньше.
Є один важливий фактор. Німеччина була однією з провідних економік світу, провідною країною в галузі науки і техніки, "зроблено в Німеччині "було синонімом якості й надійності. Їх досягнення в науці, техніці, економіці, культурі і інших галузях є об'єктивно визначними для всього світу. ₚусня це синонім фальсифікації, крадіжок всього, що тільки можна, включно з "винаходами". Хронічно відстала країна, в якої навіть "культура" деструктивна, коли не є тупо плагіатом - включно з так званою "золотою епохою", за якої навіть мову використовували не свою, а весь науковий і технічний потенціал був зроблений німцями, французами та італійцями. Пухлина і гній планети, що немає навіть гідності
Ваша ненависть к русским зашкаливает. Ещё немного и Вы начнёте оправдывать нацизм и нацистов - "Как высокоразвитая нация они имели право уничтожать низшие нации, в частности, русских. И беда, что у них это не вышло". Так, что ли? Параллельно они, правда, с тем же успехом они уничтожали и украинцев, и поляков, и др. "Но это издержки производства".
Нажаль, моя ненависть досі недостатня Ваші потуги притягнути за вуха нацизм смішні. Є просто об'єктивні факти. ₚусня навіть нацизм як такий вкрала і зробула з нього недолугу ідеологію рашизму, яку вони називають "руський мір". Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №499/2022 Про усунення І.Баканова від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України
Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути БАКАНОВА Івана Геннадійовича від виконання обов'язків Голови Служби безпеки України.
ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ... 47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків. ... Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов’язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність.
{Стаття 47 в редакції Законів № 1420-IV від 03.02.2004, № 205-IX від 17.10.2019}
edvardd написав:Хочеться бачити тепер їбала вестернів і всяких Джорданов Пітерсонів коли вони зараз в ранкових новинах побачать що супер мега/ядерний аеродром СССР з якого повинні були б знищені США українці атакували другий раз і що для українців, цей аеродром вже просто ПРИСТРЕЛЯННАЯ ПОЗИЦИЯ