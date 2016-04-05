Hotab написав:........ Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. ......
Это Ваше сугубо личное мнение. Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу. Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.
Варто процитувати вас же - Это Ваше сугубо личное мнение.
Hotab написав:Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории? Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?
Учитывая, что с 1654 по 1991 Украина и Россия были одним государственным образованием, это вы говорите в том числе и про украинцев. Не стоит меряться, что кто дал кому в прошлом. Ребенок из семьи алкоголиков не всегда алкаш, а из гламурной семьи не всегда наркоман.
Ми були лиш колонією імперії, і до 1991 року були періоди з чисельними спробами вибороти незалежність, хоча б окремих частин України
Hotab написав:Это не аргумент абсолютно. Да, украинцы вынужденно были в этом образовании и потому тоже были соучастниками всех преступлений кацапии. И мы осознаем эти преступления. Мы называем агрессию против Польши или Финляндии - агрессией. Как и войну в Афганистане. Кацапы - нет. И это ещё раз подтверждает, что нам с ними сейчас не по пути и оправдывает наше им сопротивление.
Пенсии афганцам платим? Льготы по коммуналке у них есть? Вы чувствуете свою коллективную вину за Афганистан? Украина хоть копейку выплатила сиротам, родителей которых убили в том числе и украинские солдаты? И у Германии не было бы сожалений, если бы ее не победили и не принудили к сожалениям. Ни одна империя не жалеет о своих преступлениях. Проще вбить себе в голову про интернациональный долг или защиту Донбасса.
Hotab написав:1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати. 2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії. 3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?
Хоть вопрос и не мне. Мне пофиг на Ленина. Что было, то прошло. Нет причин из прошлого, которые могли бы оправдать войну. Причины войны всегда в настоящем. В нашем случае то, что российское стадо позволило себя управлять деду с психическими девиациями.
Hotab написав:расея правонаступниця СССР. Їй і платити.
Чувствовали вину, платили бы без этих юридических фокусов.
Faceless написав:Ми були лиш колонією імперії, і до 1991 року були періоди з чисельними спробами вибороти незалежність, хоча б окремих частин України
Совершенно не согласен. Украина занимала в империи/союзе одну из лидирующих ролей. Одна из наиболее научно и технически развитых территорий. Брежнев и Хрущев - почитайте биографию. Украина не попадала ни под один признак колонии при СССР. Про вибороти незалежність - была хоть одна попытка на территории Киевской или Харьковской области за последние 100 лет?
Hotab написав:........ Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда. ......
Это Ваше сугубо личное мнение. Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу. Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.
я вам вчора давав посилання (дам ще раз, промивання мозку в школі харошімі рускімі). тут дітям років 7-8 розказують що нас потрібно знищити. що з них виросте? це вони з дитинства нас ненавидять, бо їм ті, хто мав би сіяти розумне, добре, вічне (ну очевидно що і батьки від цього вдома не відстають) втовкли в бошки "що ми нацисти" і нас потрібно знищувати на корню. як їх потім перевиховати? як слід поступати з такими директорами шкіл? це ж не поодинокий такий факт
И ещё там речь об "освобождении Донбасса от украинских националистов". Т.е. они якобы борются не с украинским народом, а с националистами, которые "подмяли" под себя народ. Нацисты воевали и ставили задачу подчинить народы. Какие-то мягче (близкие к "арийской расе"), какие-то жёстче (в т.ч. славянские), но именно народы, чисто по национальному признаку. Такую идеологию искоренять сложно и тяжело. А при рашистской пропаганде завтра им рассказать, что в Украине националистов удалили от власти, и всё в порядке - с Украиной можно налаживать нормальные отношения и с украинцами жить дружно, как с "братьями".
Но искоренять идеологию "русского мира" придётся. Самим русским. Так, как с нацистами, не получится - ЯО.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
не надо прибедняться. Судя по количеству выходцев из Украины в высшем партийном, военном и гос аппарате РИ-Союза, мы были совершенно полноправными строителями, идеологами и руководителями этой империи. Просто, сейчас вспоминать об этом стало неприятно.