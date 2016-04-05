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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31223123312431253126>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда.
......

Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу.
Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.


Варто процитувати вас же - Это Ваше сугубо личное мнение.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vlad442 написав:
  Hotab написав:Расскажите свое "мнение", что дала миру кацапия в своей истории?
Надеюсь вы не станете ей ставить в заслугу ее умение продырявить дырку в планете, и высасывать оттуда пердячий газ динозавров?

Учитывая, что с 1654 по 1991 Украина и Россия были одним государственным образованием, это вы говорите в том числе и про украинцев.
Не стоит меряться, что кто дал кому в прошлом. Ребенок из семьи алкоголиков не всегда алкаш, а из гламурной семьи не всегда наркоман.


Ми були лиш колонією імперії, і до 1991 року були періоди з чисельними спробами вибороти незалежність, хоча б окремих частин України
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Это не аргумент абсолютно. Да, украинцы вынужденно были в этом образовании и потому тоже были соучастниками всех преступлений кацапии. И мы осознаем эти преступления. Мы называем агрессию против Польши или Финляндии - агрессией. Как и войну в Афганистане. Кацапы - нет. И это ещё раз подтверждает, что нам с ними сейчас не по пути и оправдывает наше им сопротивление.

Пенсии афганцам платим? Льготы по коммуналке у них есть? Вы чувствуете свою коллективную вину за Афганистан? Украина хоть копейку выплатила сиротам, родителей которых убили в том числе и украинские солдаты?
И у Германии не было бы сожалений, если бы ее не победили и не принудили к сожалениям.
Ни одна империя не жалеет о своих преступлениях. Проще вбить себе в голову про интернациональный долг или защиту Донбасса.
  Hotab написав:1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати.
2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії.
3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?

Хоть вопрос и не мне.
Мне пофиг на Ленина. Что было, то прошло. Нет причин из прошлого, которые могли бы оправдать войну.
Причины войны всегда в настоящем. В нашем случае то, что российское стадо позволило себя управлять деду с психическими девиациями.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:Хоть вопрос и не мне.
Мне пофиг на Ленина. Что было, то прошло.

Я ж просив відповісти на конкретні питання, а не оте все.

  Vlad442 написав:Пенсии афганцам платим?

Нажаль. Хоча можливо можна ще якось платити рядовому складу, але точно не командному. А особливо верхньому командному, які приймали рішення і організовували вторгнення.
  Vlad442 написав:Украина хоть копейку выплатила сиротам, родителей которых убили в том числе и украинские солдаты?

расея правонаступниця СССР. Їй і платити.



  User253 написав:Слив защитан

Як я буду з цим жити))))
Ватан мені "слів" зарахував)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:32

yanyura
Как у вас обстановка? Жест доброй моли уже был?
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:расея правонаступниця СССР. Їй і платити.

Чувствовали вину, платили бы без этих юридических фокусов.
  Faceless написав:Ми були лиш колонією імперії, і до 1991 року були періоди з чисельними спробами вибороти незалежність, хоча б окремих частин України

Совершенно не согласен. Украина занимала в империи/союзе одну из лидирующих ролей. Одна из наиболее научно и технически развитых территорий. Брежнев и Хрущев - почитайте биографию. Украина не попадала ни под один признак колонии при СССР.
Про вибороти незалежність - была хоть одна попытка на территории Киевской или Харьковской области за последние 100 лет?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:37

  User253 написав:Чому не на фронті?

Если вы не в курсе, то Hotab добровольно (не по призыву или мобилизации) 24 февраля 2022 года поменял свой статус с пенсионера ВСУ на действующего военнослужащего ВСУ и воюет по своей специальности.

А на каком фронте воюете вы :?:
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:41

  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда.
......

Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу.
Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.


я вам вчора давав посилання (дам ще раз, промивання мозку в школі харошімі рускімі). тут дітям років 7-8 розказують що нас потрібно знищити. що з них виросте? це вони з дитинства нас ненавидять, бо їм ті, хто мав би сіяти розумне, добре, вічне (ну очевидно що і батьки від цього вдома не відстають) втовкли в бошки "що ми нацисти" і нас потрібно знищувати на корню. як їх потім перевиховати? як слід поступати з такими директорами шкіл? це ж не поодинокий такий факт

Обратите внимание по Вашей ссылке:
"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить на корню" Джерело: https://censor.net/ua/v3389228

И ещё там речь об "освобождении Донбасса от украинских националистов".
Т.е. они якобы борются не с украинским народом, а с националистами, которые "подмяли" под себя народ.
Нацисты воевали и ставили задачу подчинить народы. Какие-то мягче (близкие к "арийской расе"), какие-то жёстче (в т.ч. славянские), но именно народы, чисто по национальному признаку. Такую идеологию искоренять сложно и тяжело.
А при рашистской пропаганде завтра им рассказать, что в Украине националистов удалили от власти, и всё в порядке - с Украиной можно налаживать нормальные отношения и с украинцами жить дружно, как с "братьями".

Но искоренять идеологию "русского мира" придётся. Самим русским. Так, как с нацистами, не получится - ЯО.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Ми були лиш колонією імперії,
не надо прибедняться. Судя по количеству выходцев из Украины в высшем партийном, военном и гос аппарате РИ-Союза, мы были совершенно полноправными строителями, идеологами и руководителями этой империи. Просто, сейчас вспоминать об этом стало неприятно.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:Чувствовали вину, платили бы без этих юридических фокусов.

Ну тут же так, хто отримує медок, тому і холодок. Правонаступниця - це і плюсики, і відповідальність також.
Hotab
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