Додано: Пон 26 гру, 2022 17:18

Hotab написав: Это не аргумент абсолютно. Да, украинцы вынужденно были в этом образовании и потому тоже были соучастниками всех преступлений кацапии. И мы осознаем эти преступления. Мы называем агрессию против Польши или Финляндии - агрессией. Как и войну в Афганистане. Кацапы - нет. И это ещё раз подтверждает, что нам с ними сейчас не по пути и оправдывает наше им сопротивление. Это не аргумент абсолютно. Да, украинцы вынужденно были в этом образовании и потому тоже были соучастниками всех преступлений кацапии. И мы осознаем эти преступления. Мы называем агрессию против Польши или Финляндии - агрессией. Как и войну в Афганистане. Кацапы - нет. И это ещё раз подтверждает, что нам с ними сейчас не по пути и оправдывает наше им сопротивление.

Hotab написав: 1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати.

2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії.

3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"? 1. Чи вважаєте ви, що Україну створив Ленін? Або Україна має йому завдячувати.2. Чи вважаєте ви які-небудь українські території "ісконно русскімі", та такими, які мають по праву належати росії.3. Чи вважаєте ви, що якимись територіями необхідно було пожертвувати "лішь би нє било вайни"?

Пенсии афганцам платим? Льготы по коммуналке у них есть? Вы чувствуете свою коллективную вину за Афганистан? Украина хоть копейку выплатила сиротам, родителей которых убили в том числе и украинские солдаты?И у Германии не было бы сожалений, если бы ее не победили и не принудили к сожалениям.Ни одна империя не жалеет о своих преступлениях. Проще вбить себе в голову про интернациональный долг или защиту Донбасса.Хоть вопрос и не мне.Мне пофиг на Ленина. Что было, то прошло. Нет причин из прошлого, которые могли бы оправдать войну.Причины войны всегда в настоящем. В нашем случае то, что российское стадо позволило себя управлять деду с психическими девиациями.