Пока все без изменений, но орков у нас хватает, росгвардия (чеченцы, дагестанцы, буряты, разбавленные славянами) с кунгами, БТРами. Надеюсь на наступление холодов и, соотв. наступление ЗСУ. У меня по-прежнему примерно 50 км до линии фронта.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 17:46
Пока все без изменений, но орков у нас хватает, росгвардия (чеченцы, дагестанцы, буряты, разбавленные славянами) с кунгами, БТРами. Надеюсь на наступление холодов и, соотв. наступление ЗСУ. У меня по-прежнему примерно 50 км до линии фронта.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:46
Вы распространяете. Так что не надо скидывать на "автора статті". Вы настойчиво подбираете именно такие статьи.
Насчёт непрофессионализма спорить не могу, в СБУ не работал, не знаю. А Вы?
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шведи отримали люлей під Полтавою, відмовились від агресивних воєн, поступово дали незалежність окупованим сусіднім народам. Самі, без іноземної окупації. Угорцям і радянська окупація не допомогла, все ще про щось мріють.
Окупація Раші теж нічого не дасть. Американська окупація Німеччини, Японії, Південної Кореї, була ефективна тільки тому, що їм загрожувала набагато страшніша комуністична окупація. Тому вони були змушені були прийняти американські правила гри, звикли, і досі не вигнали американців.
Угорцям страшний блок НАТО нічим не загрожував, вони скинули радянську окупацію якнайскоріше, викинувщи у смітник весь той інтернаціоналізм, равенство з братерством.
Аналогічно, починаючи з В'єтнаму, американська окупація якоїсь країни ні до чого гарного не призводила, ставало тільки гірше.
Тому не в окупації справа, і навіть не в покаянні. Злочинець або зав'язує, або стає рецедивістом. Кацапи злісні рецедивісти. У них, за всю історію було всього два десятиліття відносної свободи, в двадцятих і в дев'яностих.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:51
Ладно, хоч один з Президентів України вибачився за її участь в составі СРСР за Чехію, Угорщину, Афганістан? Признав вину українського народу? Ні. Відчуває сам українській народ, в тому числі й афганці, свою вину? Ні. Відчуваєте ви? До сьогодні також ні.
Так й росіяни будуть говорити від "то Путін винен, я за нього не голосував", до "8 лет бамбили Донбас".
Я кілька місяців спілкувався з росіянами на одному технічному форумі (поки тему війни місяць потому не прикрили). Навіть у тих, хто проти війни, ніякого відчуття провини (виключення 2 людини). Навпаки, "коли почали, треба перемагати, інакше будуть нові 90-і".
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Провінція згоден. Колонія ні.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент може вибачатись за дії своєї держави. За прийняті рішення органами влади своєї держави. Але навряд чи зобов'язаний вибачитись, якщо зараз українці десь в США чи Європі вчиняють злочини.
Рішення про будь-які вторгнення приймались у Москві. І думку українців ніхто не питав.
Проте зараз офіційна позиція України - ми засуджуємо вторгення СССР в ті європейські країни чи в Афганістан. Принаймні на рівні освіти і науки, де в підручниках історії інакше як окупація це не називають.
Так само як і на будь-яких зустрічах високого рівня між лідерами України та цих європейських держав.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Структура ссср виросла з структури рі. А в імперії провінції це колонії, просто що не заморські.
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59
Додано: Пон 26 гру, 2022 18:02
Если бы не соревнование США и Союза и не первый спутник (Союза), полетели бы намного позже.
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