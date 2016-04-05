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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 312331243125312631273128>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:46

  fler написав:yanyura
Как у вас обстановка? Жест доброй моли уже был?

Пока все без изменений, но орков у нас хватает, росгвардия (чеченцы, дагестанцы, буряты, разбавленные славянами) с кунгами, БТРами. Надеюсь на наступление холодов и, соотв. наступление ЗСУ. У меня по-прежнему примерно 50 км до линии фронта.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:46

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:..... “Крот” Баканов...


Доказательства у Вас есть?
Если есть :arrow: в прокуратуру или СБУ.
Если нет, то это... не буду употреблять слова...

За доказатєльствами до автора статті. Думаю, “Крот” - це порохоботський перегин, але тотальний непрофесіоналізм "на ліцо", не просто так його замінили. Достатньо просраного "за три дня" Півдня України...

Вы распространяете. Так что не надо скидывать на "автора статті". Вы настойчиво подбираете именно такие статьи.
Насчёт непрофессионализма спорить не могу, в СБУ не работал, не знаю. А Вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Німеччина в кінці кінців була окупована, демілітарізована і денацифікована.
Переможці були після цього в змозі її "благородно пробачити".
Німців перевиховали і виробили в них комплекс винуватців.

Нічого з цього зобити з рашкою неможливо. Як і з турками (або греками), як і з арабами (або євреями). Ніхто з перелічених не буде переможений і не визнає свою провину.

Тому - ніякого прощення рашці (як державі, так і її багатонаціональному населенню) не може бути за заподіяне.

Шведи отримали люлей під Полтавою, відмовились від агресивних воєн, поступово дали незалежність окупованим сусіднім народам. Самі, без іноземної окупації. Угорцям і радянська окупація не допомогла, все ще про щось мріють.
Окупація Раші теж нічого не дасть. Американська окупація Німеччини, Японії, Південної Кореї, була ефективна тільки тому, що їм загрожувала набагато страшніша комуністична окупація. Тому вони були змушені були прийняти американські правила гри, звикли, і досі не вигнали американців.
Угорцям страшний блок НАТО нічим не загрожував, вони скинули радянську окупацію якнайскоріше, викинувщи у смітник весь той інтернаціоналізм, равенство з братерством.
Аналогічно, починаючи з В'єтнаму, американська окупація якоїсь країни ні до чого гарного не призводила, ставало тільки гірше.
Тому не в окупації справа, і навіть не в покаянні. Злочинець або зав'язує, або стає рецедивістом. Кацапи злісні рецедивісти. У них, за всю історію було всього два десятиліття відносної свободи, в двадцятих і в дев'яностих.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vlad442 написав:Совершенно не согласен. Украина занимала в империи/союзе одну из лидирующих ролей. Одна из наиболее научно и технически развитых территорий. Брежнев и Хрущев - почитайте биографию. Украина не попадала ни под один признак колонии при СССР.
Про вибороти незалежність - была хоть одна попытка на территории Киевской или Харьковской области за последние 100 лет?

Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:51

  Hotab написав:
  Vlad442 написав:Чувствовали вину, платили бы без этих юридических фокусов.

Ну тут же так, хто отримує медок, тому і холодок. Правонаступниця - це і плюсики, і відповідальність також.

Ладно, хоч один з Президентів України вибачився за її участь в составі СРСР за Чехію, Угорщину, Афганістан? Признав вину українського народу? Ні. Відчуває сам українській народ, в тому числі й афганці, свою вину? Ні. Відчуваєте ви? До сьогодні також ні.
Так й росіяни будуть говорити від "то Путін винен, я за нього не голосував", до "8 лет бамбили Донбас".
Я кілька місяців спілкувався з росіянами на одному технічному форумі (поки тему війни місяць потому не прикрили). Навіть у тих, хто проти війни, ніякого відчуття провини (виключення 2 людини). Навпаки, "коли почали, треба перемагати, інакше будуть нові 90-і".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?

Провінція згоден. Колонія ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:Ладно, хоч один з Президентів України вибачився

Президент може вибачатись за дії своєї держави. За прийняті рішення органами влади своєї держави. Але навряд чи зобов'язаний вибачитись, якщо зараз українці десь в США чи Європі вчиняють злочини.
Рішення про будь-які вторгнення приймались у Москві. І думку українців ніхто не питав.
Проте зараз офіційна позиція України - ми засуджуємо вторгення СССР в ті європейські країни чи в Афганістан. Принаймні на рівні освіти і науки, де в підручниках історії інакше як окупація це не називають.
Так само як і на будь-яких зустрічах високого рівня між лідерами України та цих європейських держав.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vlad442 написав:
  Faceless написав:Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?

Провінція згоден. Колонія ні.
Структура ссср виросла з структури рі. А в імперії провінції це колонії, просто що не заморські.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:59

  juristkostya написав:
  flysoulfly написав:в/от сссрраши за 110 лет сравните сначала с немецким кейсом.
вы предлагаете сравнить 6 лет против 110, я правильно понял?

И не очень понятно, почему 110 лет, а не 74 СССР, или 300 с лишним лет со времён Хмельницкого.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:02

  Hotab написав:
  juristkostya написав:так что, таки позитивный след в истории есть ? ))))))))

След точно есть. Позитивный ли?
Не полетел бы он в апреле 61-го, полетел бы условный американец в условном мае того же 61-го. И?

Если бы не соревнование США и Союза и не первый спутник (Союза), полетели бы намного позже.
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