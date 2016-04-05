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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 31243125312631273128>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:04

  Faceless написав:........
Нажаль, моя ненависть досі недостатня
Ваші потуги притягнути за вуха нацизм смішні. Є просто об'єктивні факти. ₚусня навіть нацизм як такий вкрала і зробула з нього недолугу ідеологію рашизму, яку вони називають "руський мір".
Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня

Простите, весьма невразумительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:06

Россия передаст Ирану два десятка истребителей Су-35 в обмен на дроны-камикадзе

Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе, сообщает израильское издание i24NEWS со ссылкой источники в западной разведке.

В целом логичный бартер. Иран сам сидит под санкциями, а потому доллары ему особо не нужны. Российские рубли - тем более. А вот истребители - почему бы и нет. Ну, и довеском некоторое количество оружейного урана, к примеру, благо всегда можно сказать, что аналогов не имеющие иранские центрифуги за прошлую неделю навертели и обогатили……
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:07

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Hotab написав:........
Никогда в своей истории не давшая миру ничего хорошего. Зато всегда твердившая о "вяличии" и каком-то мнимом превосходстве над другими. Так как не способна дать ничего. Потому и не даст никогда.
......

Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу.
Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.


Варто процитувати вас же - Это Ваше сугубо личное мнение.

Я Вам уже задавал вопрос - Вы считаете, что нацисты были лучше?
Интересно, скоро Вы скажете, что жалеете, что в 45 они не победили СССР?

Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если бы не соревнование США и Союза и не первый спутник (Союза), полетели бы намного позже.

Це ви зараз натякнули, що заслуга СССР в тому, що створили для США конкуренцію в освоєнні космосу? )))
Це щось схоже на те, фармацевтична галузь має бути вдячна зловмисникам, які в лабораторіях створюють небезпечні віруси. Це ж вони допомагають так розвивати галузь!

  ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение"

Ви вирішили проігнорити моє питання щодо того, чи дала світу щось корисне ерефія?

Питання щодо створення України та відносно ісконно рузьких земель, я так розумію, ви ще не прочитали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:15

  Hotab написав:...............
расея правонаступниця СССР. Їй і платити.
...............

Сейчас мы поднимаем вопрос об аннулировании постоянного членства РФ в СБ ООН, т.к. правонаследие РФ сомнительно. Вы возражаете?
Логика?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Структура ссср виросла з структури рі. А в імперії провінції це колонії, просто що не заморські.

Шотландія це колонія Англії? Вочевидь ні. Це зараз складова Англії, бо занадто довго вони були разом.
Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.
У Чернігіва було не менш прав ніж у Курска.

Але ця розмова не по темі.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:20

  ЛАД написав:
  Hotab написав:След точно есть. Позитивный ли?
Не полетел бы он в апреле 61-го, полетел бы условный американец в условном мае того же 61-го. И?

Если бы не соревнование США и Союза и не первый спутник (Союза), полетели бы намного позже.

Госпидя ...
Настолько тупой троллинг, что прямо бяда

"Догнать и перегнать Америку" - это лозунг был в СССР
А вот в США почему-то не было лозунга "Догнать и перегнать СССР"

Поэтому, СССР и запустил первый спутник, и человека в космос. Чтобы "перегнать Америку"

А дальше ... а дальше, пшик один от СССР в космической программе
И закончилось всё Рогозиным и его батутом

Я уже не говорю, что американцы один раз на Луну сгоняли, чего СССР не смог сделать в принципе
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Логика?

Я вам допоможу її знайти.
Її не позбавляють самопроголошеного статусу "правонаступниця". Ніхто не забирає у Росії майно СССР за кордоном. фінансові зобов'язання, як кредитні, так і боргові. Але от саме автоматичне посідання правонаступницею в РБ ООН (як і в самому ООН) не передбачене статутом ООН. І мова саме про це.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:25

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Если бы не соревнование США и Союза и не первый спутник (Союза), полетели бы намного позже.

Це ви зараз натякнули, що заслуга СССР в тому, що створили для США конкуренцію в освоєнні космосу? )))
Це щось схоже на те, фармацевтична галузь має бути вдячна зловмисникам, які в лабораторіях створюють небезпечні віруси. Це ж вони допомагають так розвивати галузь!

Заслуга в том, что запустили.
А по Вашей логике не надо признавать заслуги любой страны - не сделали бы в этой стране, сделали бы чуть позже в другой. :)

  ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение"

Ви вирішили проігнорити моє питання щодо того, чи дала світу щось корисне ерефія?

Вопрос, конечно, интересный. Но, по-моему, неправильный.
Во-первых, уточните, Вы имеете ввиду чисто научные/технические достижения или и культурные (литература, искусство и т.п.) тоже. Во-вторых, вопрос неверный в силу разных условий в разных странах. А если я такой же вопрос задам Вам - что полезного дала миру Украина?
А вообще такие вопросы ведут к не очень хорошим выводам. Что будем определять по результатам? Превосходство каких-то народов над другими?
Питання щодо створення України та відносно ісконно рузьких земель, я так розумію, ви ще не прочитали.

Вообще-то, Vlad442 Вам уже ответил. За меня. Могу с ним согласиться.
Или Вы добиваетесь более подробного ответа, именно по пунктам? Это сегодня важно?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это сегодня важно?

Це важливо саме сьогодні, бо вам близько 70 років, і ми можемо це взагалі не встигнути з'ясувати.

  ЛАД написав:не сделали бы в этой стране, сделали бы чуть позже в другой

Мова про користь для світу. Для його розвитку. Випередження на кілька місяців в цьому питанні США допомогло світу в чомусь?
Одна справа, якби вони так, а інші ні.
Наприклад як Німеччина зараз робить точні станки , або медичне обладнання, а росія - ні.
Hotab
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