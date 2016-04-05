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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3125312631273128>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Затевается что-то не очень хорошее. Китай сам и через своих сателлитов может бросить вызов Америке и G7, что либо отвлечет их от российского вторжения, либо сократит возможную помощь.

https://www.reuters.com/world/china/tai ... 022-12-26/
Taiwan reports China's largest incursion yet to air defence zone

https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-12-26/
South Korea scrambles jets as North Korea sends drones over border
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:38

  Vlad442 написав:Затевается что-то не очень хорошее. Китай сам и через своих сателлитов может бросить вызов Америке и G7, что либо отвлечет их от российского вторжения, либо сократит возможную помощь.

Это влажные мечты рашистов
А то, что у вас аватарка жовто-блакытна - ничего не меняет

Не будет Китай бросать вызов Америке, иначе куда они будут продавать свою продукцию
А самоубится об стену, как это делает РФ, Китай не будет делать
Китай хочет сотрудничать, а не противостоять

А КНДР - это тема РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Нажаль, моя ненависть досі недостатня
Ваші потуги притягнути за вуха нацизм смішні. Є просто об'єктивні факти. ₚусня навіть нацизм як такий вкрала і зробула з нього недолугу ідеологію рашизму, яку вони називають "руський мір".
Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня

Простите, весьма невразумительно.
Я в вас вірю - колись зрозумієте
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:01

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Это сегодня важно?

Це важливо саме сьогодні, бо вам близько 70 років, і ми можемо це взагалі не встигнути з'ясувати.

Я когда ставлю вопрос, для меня важно получить убедительный ответ.
А вам важен именно мой? Если я вдруг умру, не успев ответить, Вы этого не переживёте? :)
Я Вам, кстати, тоже задавал несколько вопросов, на которые Вы не ответили. Я не стал настаивать.

  ЛАД написав:не сделали бы в этой стране, сделали бы чуть позже в другой

Мова про користь для світу. Для його розвитку. Випередження на кілька місяців в цьому питанні США допомогло світу в чомусь?
Одна справа, якби вони так, а інші ні.
Наприклад як Німеччина зараз робить точні станки , або медичне обладнання, а росія - ні.

Я предыдущий пост дописал, ещё не видя этого Вашего, посмотрите. Если что непонятно или будете настаивать на моих ответах, напишите.

Заодно ответьте на те вопросы, которые я задал Faceless здесь - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5522073#p5522073.
И на вопрос о "правонаступниці" Вам - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5522076#p5522076
Уж не буду вспоминать предыдущие неотвеченные вопросы к Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:03

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Нажаль, моя ненависть досі недостатня
Ваші потуги притягнути за вуха нацизм смішні. Є просто об'єктивні факти. ₚусня навіть нацизм як такий вкрала і зробула з нього недолугу ідеологію рашизму, яку вони називають "руський мір".
Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня

Простите, весьма невразумительно.
Я в вас вірю - колись зрозумієте

Я тоже в Вас верю - что Вы когда-нибудь поймёте ошибочность Ваших высказываний. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:05

  Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми.
В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв.
Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.

Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ".
У нас з РФ не так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ".
У нас з РФ не так.

Так й до наших вони лайтово ставились. Моя бабуся була в окупації. Різниці між німцями та "Советами" звичайна людина не відчувала. На огороді все росте так само.
Тільки французькі СМІ почали робити на повну тільки після перемоги та "покаяння". Радянські ж 4 роки 24/7. Погуглите плакат "Папа убей немца". И таких плакатов можете найти сколько угодно.
https://www.pinterest.com/pin/427138345894595502/
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:14

  Vlad442 написав:Затевается что-то не очень хорошее. Китай сам и через своих сателлитов может бросить вызов Америке и G7, что либо отвлечет их от российского вторжения, либо сократит возможную помощь.

https://www.reuters.com/world/china/tai ... 022-12-26/
Taiwan reports China's largest incursion yet to air defence zone

https://www.reuters.com/world/asia-paci ... 022-12-26/
South Korea scrambles jets as North Korea sends drones over border

китай никогда не будет захватывать Тайвань, а выёживаться может...
корейцы беспилотниками, просто жрать просят...
непарьтесь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А вам важен именно мой?

Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.

По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?

Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм.
Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:15

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Логика?

Я вам допоможу її знайти.
Її не позбавляють самопроголошеного статусу "правонаступниця". Ніхто не забирає у Росії майно СССР за кордоном. фінансові зобов'язання, як кредитні, так і боргові. Але от саме автоматичне посідання правонаступницею в РБ ООН (як і в самому ООН) не передбачене статутом ООН. І мова саме про це.

Сейчас мы поднимаем вопрос о том, чтобы это изменить.
А вот насчёт "майно СССР за кордоном. фінансові зобов'язання, як кредитні, так і боргові" - это признал не Запад или "мировое сообщество", а сами бывшие союзные республики. В том числе и мы. С нами, правда, сложнее - мы межправительственное соглашение о так называемом "нулевом варианте" подписали, но не ратифицировали. В результате имеем споры с РФ и по этому вопросу. Но нашу долю внешнего долга после распада Союза они выплатили. См., например, здесь - https://www.dw.com/ru/zarubezhnye-aktivy-sssr-chto-do-sih-por-ne-podelili-rf-i-ukraina/a-60118392
Так что с "майном за кордоном" тоже не всё так просто.
ЛАД
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