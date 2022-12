Додано: Пон 26 гру, 2022 18:32

Затевается что-то не очень хорошее. Китай сам и через своих сателлитов может бросить вызов Америке и G7, что либо отвлечет их от российского вторжения, либо сократит возможную помощь.Taiwan reports China's largest incursion yet to air defence zoneSouth Korea scrambles jets as North Korea sends drones over border