Taiwan reports China's largest incursion yet to air defence zone
South Korea scrambles jets as North Korea sends drones over border
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Додано: Пон 26 гру, 2022 18:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Затевается что-то не очень хорошее. Китай сам и через своих сателлитов может бросить вызов Америке и G7, что либо отвлечет их от российского вторжения, либо сократит возможную помощь.
Taiwan reports China's largest incursion yet to air defence zone
South Korea scrambles jets as North Korea sends drones over border
Додано: Пон 26 гру, 2022 18:38
Это влажные мечты рашистов
А то, что у вас аватарка жовто-блакытна - ничего не меняет
Не будет Китай бросать вызов Америке, иначе куда они будут продавать свою продукцию
А самоубится об стену, как это делает РФ, Китай не будет делать
Китай хочет сотрудничать, а не противостоять
А КНДР - это тема РФ
Додано: Пон 26 гру, 2022 18:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я в вас вірю - колись зрозумієте
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:01
Я когда ставлю вопрос, для меня важно получить убедительный ответ.
А вам важен именно мой? Если я вдруг умру, не успев ответить, Вы этого не переживёте?
Я Вам, кстати, тоже задавал несколько вопросов, на которые Вы не ответили. Я не стал настаивать.
Я предыдущий пост дописал, ещё не видя этого Вашего, посмотрите. Если что непонятно или будете настаивать на моих ответах, напишите.
Заодно ответьте на те вопросы, которые я задал Faceless здесь - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5522073#p5522073.
И на вопрос о "правонаступниці" Вам - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5522076#p5522076
Уж не буду вспоминать предыдущие неотвеченные вопросы к Вам.
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:03
Я тоже в Вас верю - что Вы когда-нибудь поймёте ошибочность Ваших высказываний.
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:05
Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ".
У нас з РФ не так.
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так й до наших вони лайтово ставились. Моя бабуся була в окупації. Різниці між німцями та "Советами" звичайна людина не відчувала. На огороді все росте так само.
Тільки французькі СМІ почали робити на повну тільки після перемоги та "покаяння". Радянські ж 4 роки 24/7. Погуглите плакат "Папа убей немца". И таких плакатов можете найти сколько угодно.
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:14
китай никогда не будет захватывать Тайвань, а выёживаться может...
корейцы беспилотниками, просто жрать просят...
непарьтесь...
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.
По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?
Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм.
Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 гру, 2022 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 гру, 2022 19:15
Сейчас мы поднимаем вопрос о том, чтобы это изменить.
А вот насчёт "майно СССР за кордоном. фінансові зобов'язання, як кредитні, так і боргові" - это признал не Запад или "мировое сообщество", а сами бывшие союзные республики. В том числе и мы. С нами, правда, сложнее - мы межправительственное соглашение о так называемом "нулевом варианте" подписали, но не ратифицировали. В результате имеем споры с РФ и по этому вопросу. Но нашу долю внешнего долга после распада Союза они выплатили. См., например, здесь -
Так что с "майном за кордоном" тоже не всё так просто.
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