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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3126312731283129>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:чтобы это изменить

"Ето" це про правонаступницю, чи конкретно про порушення статуту ООН?

  ЛАД написав:Я не стал настаивать.

Мені не потрібно "настаівать"? Вони не зручні?
Ті, що я бачив в загальному чаті, намагався на всі відповідати.
Приватну переписку не веду.
Виключення - Кінконговець, у якого були питання по зброї, і він воює.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:28

  Hotab написав:Приватну переписку не веду.
Виключення - Кінконговець, у якого були питання по зброї, і він воює.

о! ККЦ живий
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:29

  pesikot написав:
  Hotab написав:Приватну переписку не веду.
Виключення - Кінконговець, у якого були питання по зброї, і він воює.

о! ККЦ живий

Не знаю. Це було доволі давно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Это Ваше сугубо личное мнение.
Но нацисты с их идеологией были значительно хуже. К большому счастью не успели сделать атомную бомбу.
Ну и Vlad442 чуть выше верно написал.


Варто процитувати вас же - Это Ваше сугубо личное мнение.

Я Вам уже задавал вопрос - Вы считаете, что нацисты были лучше?
Интересно, скоро Вы скажете, что жалеете, что в 45 они не победили СССР?

Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.


Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром").
Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави.
Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо.
У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.
Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:49

В Енгельсі знову повітряна тривога. Повідомляють про евакуацію літаків.
Оце так ПВО :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vlad442 написав:
  Faceless написав:Структура ссср виросла з структури рі. А в імперії провінції це колонії, просто що не заморські.

Шотландія це колонія Англії? Вочевидь ні. Це зараз складова Англії, бо занадто довго вони були разом.
Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.
У Чернігіва було не менш прав ніж у Курска.

Але ця розмова не по темі.
Не по темі, аое, якщо ви не в курсі, питання незалежності Шотландії досі актуальне. Втім, це справа шотландців
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:07

  Faceless написав:Нажаль, моя ненависть досі недостатня
Право знищувати нації, звісно, не мав ніхто, а тим паче така помилка природи, як ₚусня


Приємно бачити, що є на форумі і нормальні модератори :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:16

  juristkostya написав:
  Faceless написав:Ми були лиш колонією імперії,
не надо прибедняться. Судя по количеству выходцев из Украины в высшем партийном, военном и гос аппарате РИ-Союза, мы были совершенно полноправными строителями, идеологами и руководителями этой империи. Просто, сейчас вспоминать об этом стало неприятно.

Ми як держава, республіка, а не як "виходці".
Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:17

Як вам назва кацапського аеродрому;)

Росія перекидає техніку на інші аеродроми, зокрема, й «Українка», що розташований в Серишевському районі Амурської області росії. Вранці 26 грудня з Енгельса вилетіли шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За неперевіреними даними, три борти приземлилися на військовий аеродром «Енгельс-2», решта - на «Українку».
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:21

  Vlad442 написав:Ладно, хоч один з Президентів України вибачився за її участь в составі СРСР

Що за хвора маячня?..
Чого це Україна має вибачатися перед кимось за свою окупацію?..
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