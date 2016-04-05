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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:23
Vlad442 написав: Faceless написав:
Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?
Провінція згоден. Колонія ні.
Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією?
Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?..
Не треба його ганьбити подібними особистостями
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:24
juristkostya написав: ЛАД написав:
Нацисты "просто оступились"?
кому как повезло
Вернер фон Браун, судя по его послевоенной судьбе, даже и не оступался вовсе
)))))))
я дуже здивувався, що й Отто Скорцені теж не мав значних проблем
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:25
Vlad442 написав:
Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.
Ну то змініть свій нік на "ніхто".
Нормальні люди все пам'ятають.
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