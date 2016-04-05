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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3127312831293130>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:23

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?

Провінція згоден. Колонія ні.

Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією?
Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?..
Не треба його ганьбити подібними особистостями
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:24

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Нацисты "просто оступились"?
кому как повезло :-) Вернер фон Браун, судя по его послевоенной судьбе, даже и не оступался вовсе :-))))))))

я дуже здивувався, що й Отто Скорцені теж не мав значних проблем :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 20:25

  Vlad442 написав:Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.

Ну то змініть свій нік на "ніхто".
Нормальні люди все пам'ятають.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 21:39

⚡️Повідомляють, що в результаті удару безпілотників по російському аеродрому Енгельс, суттєво пошкоджено щонайменше 2 стратегічні бомбардувальники.
За попередньою інформацією, решту літаків перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:01

  sergey_sryvkin написав:
  Vlad442 написав:Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.

Ну то змініть свій нік на "ніхто".
Нормальні люди все пам'ятають.

Ну так вспомните, почему Богдан пошёл под русского царя.
Предатель?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:01

  sergey_sryvkin написав:
  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Україна виступала донором мізків, це було, але все, геть усе було зконцентровано в москві, а роль України була - провінція з робочою силою і високою концентрацією небезпечних і шкідливих підприємств
Щодо спроб - УНР вам не підходить, бо трохи більше 100 років пройшло?

Провінція згоден. Колонія ні.

Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією?
Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?..
Не треба його ганьбити подібними особистостями

Не российской, а союзной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Vlad442 написав:Тож і з Україною. Ніхто не пам'ятає що було 300 років потому.

Ну то змініть свій нік на "ніхто".
Нормальні люди все пам'ятають.

Ну так вспомните, почему Богдан пошёл под русского царя.
Предатель?
Не зовсім "під". Угоду було порушено росіянами
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:16

Уточнені дані по Енгельсу

  edvardd написав:⚡️Повідомляють, що в результаті удару безпілотників по російському аеродрому Енгельс, суттєво пошкоджено щонайменше 2 стратегічні бомбардувальники.
За попередньою інформацією, решту літаків перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області.


Суттєво пошкоджені п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, менше пошкоджені ще два. Також суттєво пошкоджена диспетчерська вишка, її намагаються відремонтувати. Загинули 17 осіб, 26 поранені (троє з них - важкі).
Джерело: ТГ Prezedent news
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 22:20

  Faceless написав:
ЛАД написав:...........
Я Вам уже задавал вопрос - Вы считаете, что нацисты были лучше?
Интересно, скоро Вы скажете, что жалеете, что в 45 они не победили СССР?

Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.


Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром").
Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави.
Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо.
У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.
Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.

Интересно, где Вы насчитали "десятки років гулагу після війни".

"за більшість народів Європи" это не "радянська пропаганда", а объективная реальность. Почитайте английскую Вики, поедьте на Запад и поспрашивайте людей просто на улицах, вероятно, есть и какие-то опросы, поищите.
Потом поговорим о "радянській пропаганді".
И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.

Не знаю, какую пропаганду начитались Вы, но такое искажение истории, как у Вас, редко встретишь.

Ну а если Вы не видите разницы между нацистской Германией и Советским Союзом и нацисты у Вас "заслуговують на повагу", то с Вами просто не о чем говорить.
Уже писал, Ваши взгляды как-то сильно смахивают на нацизм, поэтому, вероятно, и нацисты у Вас "заслуговують на повагу".

Кстати, Сталин и Берия были грузинами, Ягода и Ежов евреями. Может, Вы грузин и евреев обвините в бедах Украины?
ЛАД
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