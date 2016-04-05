Додано: Пон 26 гру, 2022 23:16

Faceless написав: У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.

Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави. У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.

sergey_sryvkin написав: Ми як держава, республіка, а не як "виходці".

Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк? Ми як держава, республіка, а не як "виходці".Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?

sergey_sryvkin написав: Що за хвора маячня?..

Чого це Україна має вибачатися перед кимось за свою окупацію?.. Що за хвора маячня?..Чого це Україна має вибачатися перед кимось за свою окупацію?..

У контексті історії ₚусня це ми. Кожен з нас. По обидві сторони сьогоднішнього фронту. Вони подовжують, але й ми не покаялись, та не вважаємо себе винними. Так що не треба нагнітати цю тему. Ми винні в гулагах не менш ніж вони. Той же Дзержинский був білорусом, але за нього перед нащадками винні всі, хто носив піонерський галстук.Всі які підписував Брежнев, наприклад. Не можна казати тут винен член КПСС з Воронежу, а такой же член КПСС с Дніропетровську не винен, бо він українець.Тім, хто народився після 88, вибачатись не треба. Хто до, у того на руках кров афганців. Той такой же агрессор та сатрап як кацапи зараз.