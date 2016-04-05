edvardd написав:⚡️Повідомляють, що в результаті удару безпілотників по російському аеродрому Енгельс, суттєво пошкоджено щонайменше 2 стратегічні бомбардувальники. За попередньою інформацією, решту літаків перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області.
Суттєво пошкоджені п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, менше пошкоджені ще два. Також суттєво пошкоджена диспетчерська вишка, її намагаються відремонтувати. Загинули 17 осіб, 26 поранені (троє з них - важкі). Джерело: ТГ Prezedent news
Оце так да! Дійсно круто! Не менше (чи не набагато менше), ніж ураження крейсера.
Якщо тепер після цього орки нанесуть удари по енергосистемі, то невже не розуміють, що їхні такі об'єкти захищені менш, ніж аеродром стратегічної авіації?! Хоча в орків ще є козир-надія-погроза у вигляді ЯЗ, як відповіді при наших ударах по їх невійськових об'єктах.
Vlad442 написав:Франція і Німеччина воювали дві кровопролитні війни у 20 сторіччі. І французи не ненавидять німців зараз за помилки минулого. Як і ми. В той же час греки завжди ненавиділи турків. Араби євреїв. Ці назви зараз показують, як ми будемо будувати відношення з руськими через десятки років. Після Путіна. Чи ми ненавидимо режим, а їх пробачимо, что будем ненавидіти їх особисто.
Тому що німці дуже лайтово ставились до французів. Ніколи не чув фрази "геноцид французів у 2 СВ". У нас з РФ не так.
У нас не так просто потому, что французы довольно быстро сдались/были побеждены.
10 мая 1940 года немецкие войска перешли границу Нидерландов и Бельгии. В тот же день французские войска вошли в Бельгию. ....... 25 мая главнокомандующий французскими вооружёнными силами генерал Вейган заявил на заседании правительства, что надо просить немцев о принятии капитуляции.
8 июня немецкие войска достигли реки Сены. 10 июня правительство Франции переехало из Парижа в район Орлеана. Париж был официально объявлен открытым городом. Утром 14 июня немецкие войска вступили в Париж. Французское правительство бежало в Бордо.
На заседаниях правительства 12 и 13 июня генерал Вейган вновь потребовал капитулировать перед Германией. Его поддержал заместитель председателя правительства маршал Петен. Петен и сгруппировавшиеся вокруг него пораженцы усиленно убеждали колеблющихся членов правительства и парламентариев в необходимости капитуляции. 16 июня Петен возглавил правительство. 17 июня правительство Франции обратилось к Германии с просьбой о перемирии. 22 июня 1940 года Франция капитулировала перед Германией
Цитата из Вики, статья "Франция во Второй мировой войне". При этом, правда,
Французская армия в результате войны потеряла 84 000 человек убитыми и более миллиона пленными".
У нас пока что, вроде, не больше. Цифру, естественно, не знаю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 23:54, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: "Догнать и перегнать Америку" - это лозунг был в СССР А вот в США почему-то не было лозунга "Догнать и перегнать СССР" (....) Я уже не говорю, что американцы один раз на Луну сгоняли, чего СССР не смог сделать в принципе
Давайте вы не будете писать о том, в чем не разбираетесь. Программа "Аполлон": - была озвучена лично президентом США - мотивом ее было именно что "догнать и перегнать" - восстановление паритета с СССР в космической гонке - эта программа курировалась опять же лично президентом - финансирование было такое, что советской военной отрасли и не снилось.
"Ето" це про правонаступницю, чи конкретно про порушення статуту ООН?
Конечно о правопреемстве. В уставе ООН. насколько знаю, нигде не зафиксировано. что РФ является постоянным членом СБ. Изменение Устава ООН - Вы имеете ввиду право вето постоянного члена в СБ? Это сложно.
Hotab написав:А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.
Это не заслуга народа. Это заслуга его оккупантов (коалиции победителей), как ни парадоксально звучит
не надо прибедняться. Судя по количеству выходцев из Украины в высшем партийном, военном и гос аппарате РИ-Союза, мы были совершенно полноправными строителями, идеологами и руководителями этой империи. Просто, сейчас вспоминать об этом стало неприятно.
Ми як держава, республіка, а не як "виходці". Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере) что республика не существует отдельно от выходцев. Как и выходцы не возникают отдельно от республики. Эти люди не с Марса прилетели, они воспитывались в среде, где стремиться сделать карьеру в Москве было нормой. А значит, мы сами их создали.
Faceless написав:У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після. Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.
У контексті історії ₚусня це ми. Кожен з нас. По обидві сторони сьогоднішнього фронту. Вони подовжують, але й ми не покаялись, та не вважаємо себе винними. Так що не треба нагнітати цю тему. Ми винні в гулагах не менш ніж вони. Той же Дзержинский був білорусом, але за нього перед нащадками винні всі, хто носив піонерський галстук.
sergey_sryvkin написав:Ми як держава, республіка, а не як "виходці". Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
Всі які підписував Брежнев, наприклад. Не можна казати тут винен член КПСС з Воронежу, а такой же член КПСС с Дніропетровську не винен, бо він українець.
sergey_sryvkin написав:Що за хвора маячня?.. Чого це Україна має вибачатися перед кимось за свою окупацію?..
Тім, хто народився після 88, вибачатись не треба. Хто до, у того на руках кров афганців. Той такой же агрессор та сатрап як кацапи зараз.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 26 гру, 2022 23:43, всього редагувалось 1 раз.
кому как повезло Вернер фон Браун, судя по его послевоенной судьбе, даже и не оступался вовсе )))))))
я дуже здивувався, що й Отто Скорцені теж не мав значних проблем
это потому что образцовый демократический запад со всеми его принципами гуманизма и правами человека очень легко переходит к "революционной целесообразности", когда пахнет жареным. Получить преимущество над союзом в ракетной гонке было как раз из этой серии