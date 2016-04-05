RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 31293130313131323133>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією?
Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?..
Не треба його ганьбити подібними особистостями

Тоді Україна була провінцію СРСР. Не Росії.
Скільки вам років?
Не треба ставити знак дорівнює між Росією та СРСР, як би Росія ні намагалася це зробити та привласнити усе собі. Від першої людини у космосі, перемоги у ВОВ, атомної зброї та АЕС то було спільне минуле. Як і Афганістан, Чехія, ГУЛАГ й інши темні сторінки.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 26 гру, 2022 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:27

  ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.


вы правы только в одном - нацысты это зло.
но сталинский режим - во много раз большее зло. но похоже вы как воспитанный на советской пропаганде и впитавший с молоком любовь ко всему что из совка не можете это осознать. ну или если осознаете не можете отказаться от того что было когда солнце светило ярче, трава была зеленее и девки помоложе.
и не нужно расписываться за европейские народы - они не жили в тюрьме народов под названием ссср.

ЗЫ
сколько из ваших родственников не пережили голод 33х?
сколько ваших родственников были по гулагам?
сколько ваших родственников были расстрелянных?
сколько ваших родственников были депортированных?
сколько ваших родственников были раскулаченных или по другим классовым причинам лишены всего?
это что бы понимать вашу любовь/не любовь ко всему что из ссср
Востаннє редагувалось mephala в Пон 26 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7745
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.

Жена недавно высказалась штампом про освободителей Польши и памятники. Я ей скинул ссылки про казни польских солдат и офицеров. Прямо возле того места, где мы катаемся на лыжах. Тысячи трупов, кости до сих пор из-под земли лезут. Она была шокирована.

Претензии выставляют проигравшим. Поляки могли бы выставить не меньшие претензии на восток, но кому? Когда они обрели независимость СССР уже не было, а были пострадавшие от коммунистического режима.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:35

  Hotab написав:
  ЛАД написав:А вам важен именно мой?

Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.

По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?

Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм.
Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.

Об СБ ООН и правопреемствености я Вам тоже написал подробнее. Там "не всё так однозначно". :)

"про сорти багна", простите, это не ответ, а отписка.
Немцы покаялись не так, чтобы дуже швидко и далеко не добровольно и самостоятельно. Союз после войны существовал всего 45 лет. Сегодня другое государство, другая политика и другие грехи. А за время Союза не стоит отделять Украину от действий СССР. Легко оправдывать себя, называя себя колонией. А то у нас как-то получается - конфетки наши, а грехи чьи-то. Совсем не уверен, что Львов, Закарпатье, Бессарабия были сегодня нашими, если бы не Союз.
Да и колонией в советские времена нас признают только такие "историки" как Вятрович и иже с ним. Если я ошибаюсь, поправьте и назовите каких-нибудь серьёзных западных историков (о советских/российских не говорю, там всё ясно).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23737
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:36

  vitaliian написав:
Русня евакуювала з аеродрому "Енгельс-2" від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95

Повідомляється, що літаки перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області. Швидше за все, це пов'язано з атаками, що почастішали, на російські аеродроми.


Выше писали, новость как новость, но когда я увидел где эта Украинка на карте то подофигел, они чё ближе аэродрома не нашли?
Зображення
Скорее всего это носители ЯО. Да и новость, на сколько я понимаю, уже недельной давности. Остальные самолеты они перераспределили на др. аэродромы. В Энгельсе, видимо, тоже что то оставалось, но вот тока что смотрел их пропагандонТВ, молчат как рыба об лед, что там случилось. Типа народ должен знать что их МО озвучил и больше ни ни. :) Ждем спутниковых снимков.
otg
 
Повідомлень: 3316
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:- финансирование было такое, что советской военной отрасли и не снилось.

Совок спустил от 4 до 6 млрд рублей на 4 неудачно-стартовавших ракетоносителей Н-1.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:42

  BIGor написав:
  juristkostya написав:- финансирование было такое, что советской военной отрасли и не снилось.

Совок спустил от 4 до 6 млрд рублей на 4 неудачно-стартовавших ракетоносителей Н-1.

Что на фоне американских затрат сущие копейки.
juristkostya
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:42

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15919
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:45

  vitaliian написав:
Русня евакуювала з аеродрому "Енгельс-2" від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95

Повідомляється, що літаки перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області. Швидше за все, це пов'язано з атаками, що почастішали, на російські аеродроми.


Выше писали, новость как новость, но когда я увидел где эта Украинка на карте то подофигел, они чё ближе аэродрома не нашли?
Зображення

Для Ту-95 зліта смуга не менш 3,5 км. Ще й витримка відповідної маси.
Вибір аеродроміа є, але невеликий:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_военных_аэродромов_России

Ну й ще критерій - подалі від Неньки))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 23:48

  detroytred написав: Ще й витримка відповідної маси.

Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.
juristkostya
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31293130313131323133>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergey_sryvkin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109719
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 476656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1243)
27.12.2022 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.