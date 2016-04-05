Додано: Пон 26 гру, 2022 23:35

Hotab написав: ЛАД написав: А вам важен именно мой? А вам важен именно мой?

Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.



По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?



Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм.

Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому. Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм.Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.

Об СБ ООН и правопреемствености я Вам тоже написал подробнее. Там "не всё так однозначно"."про сорти багна", простите, это не ответ, а отписка.Немцы покаялись не так, чтобы дуже швидко и далеко не добровольно и самостоятельно. Союз после войны существовал всего 45 лет. Сегодня другое государство, другая политика и другие грехи. А за время Союза не стоит отделять Украину от действий СССР. Легко оправдывать себя, называя себя колонией. А то у нас как-то получается - конфетки наши, а грехи чьи-то. Совсем не уверен, что Львов, Закарпатье, Бессарабия были сегодня нашими, если бы не Союз.Да и колонией в советские времена нас признают только такие "историки" как Вятрович и иже с ним. Если я ошибаюсь, поправьте и назовите каких-нибудь серьёзных западных историков (о советских/российских не говорю, там всё ясно).