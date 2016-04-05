sergey_sryvkin написав:Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією? Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?.. Не треба його ганьбити подібними особистостями
Тоді Україна була провінцію СРСР. Не Росії. Скільки вам років? Не треба ставити знак дорівнює між Росією та СРСР, як би Росія ні намагалася це зробити та привласнити усе собі. Від першої людини у космосі, перемоги у ВОВ, атомної зброї та АЕС то було спільне минуле. Як і Афганістан, Чехія, ГУЛАГ й інши темні сторінки.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 26 гру, 2022 23:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но вот моё "личное мнение", что нацисты были хуже, думаю, подтвердит большинство европейских народов. В отличие от Вашего.
вы правы только в одном - нацысты это зло. но сталинский режим - во много раз большее зло. но похоже вы как воспитанный на советской пропаганде и впитавший с молоком любовь ко всему что из совка не можете это осознать. ну или если осознаете не можете отказаться от того что было когда солнце светило ярче, трава была зеленее и девки помоложе. и не нужно расписываться за европейские народы - они не жили в тюрьме народов под названием ссср.
ЗЫ сколько из ваших родственников не пережили голод 33х? сколько ваших родственников были по гулагам? сколько ваших родственников были расстрелянных? сколько ваших родственников были депортированных? сколько ваших родственников были раскулаченных или по другим классовым причинам лишены всего? это что бы понимать вашу любовь/не любовь ко всему что из ссср
Востаннє редагувалось mephala в Пон 26 гру, 2022 23:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.
Жена недавно высказалась штампом про освободителей Польши и памятники. Я ей скинул ссылки про казни польских солдат и офицеров. Прямо возле того места, где мы катаемся на лыжах. Тысячи трупов, кости до сих пор из-под земли лезут. Она была шокирована.
Претензии выставляют проигравшим. Поляки могли бы выставить не меньшие претензии на восток, но кому? Когда они обрели независимость СССР уже не было, а были пострадавшие от коммунистического режима.
Так. Бо відбитих ватанів я прямо чи опосередковано посилаю на юх. Там нема про що розмовляти. Так і вони майже постійно в бані. А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.
По РБ ООН відповідь майже під вашим питанням. Невже не помітили?
Щодо питання Фейслесу, то важко відповісти про сорти багна, якщо ви саме про нацизм і комунізм. Обидва дуже погані. А от народи якраз ні. Бо один швидко покаявся і зараз виробляє те, що досліджує ваше здоров'я (як приклад) , а інший після 2 СВ війни ще майже 80 років продовжувати чинити зло. І не несе користі нікому.
Об СБ ООН и правопреемствености я Вам тоже написал подробнее. Там "не всё так однозначно".
"про сорти багна", простите, это не ответ, а отписка. Немцы покаялись не так, чтобы дуже швидко и далеко не добровольно и самостоятельно. Союз после войны существовал всего 45 лет. Сегодня другое государство, другая политика и другие грехи. А за время Союза не стоит отделять Украину от действий СССР. Легко оправдывать себя, называя себя колонией. А то у нас как-то получается - конфетки наши, а грехи чьи-то. Совсем не уверен, что Львов, Закарпатье, Бессарабия были сегодня нашими, если бы не Союз. Да и колонией в советские времена нас признают только такие "историки" как Вятрович и иже с ним. Если я ошибаюсь, поправьте и назовите каких-нибудь серьёзных западных историков (о советских/российских не говорю, там всё ясно).
Русня евакуювала з аеродрому "Енгельс-2" від 4 до 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95
Повідомляється, що літаки перекинули на аеродром "Українка" в Амурській області. Швидше за все, це пов'язано з атаками, що почастішали, на російські аеродроми.
Выше писали, новость как новость, но когда я увидел где эта Украинка на карте то подофигел, они чё ближе аэродрома не нашли?
Скорее всего это носители ЯО. Да и новость, на сколько я понимаю, уже недельной давности. Остальные самолеты они перераспределили на др. аэродромы. В Энгельсе, видимо, тоже что то оставалось, но вот тока что смотрел их пропагандонТВ, молчат как рыба об лед, что там случилось. Типа народ должен знать что их МО озвучил и больше ни ни. Ждем спутниковых снимков.