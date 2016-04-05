ЛАД написав:И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.
Жена недавно высказалась штампом про освободителей Польши и памятники. Я ей скинул ссылки про казни польских солдат и офицеров. Прямо возле того места, где мы катаемся на лыжах. Тысячи трупов, кости до сих пор из-под земли лезут. Она была шокирована.
Претензии выставляют проигравшим. Поляки могли бы выставить не меньшие претензии на восток, но кому? Когда они обрели независимость СССР уже не было, а были пострадавшие от коммунистического режима.
Могли бы выставить РФ как правопреемнице. Понятно, что ничего не получили бы, так и от Германии ничего не получат. И всё-таки положение Польши при советской "оккупации" заметно отличается от немецкого генерал-губернаторства. И они и сегодня не говорят о ПНР как колонии СССР.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 26 гру, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:Ми як держава, республіка, а не як "виходці". Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере)
Якась дурня вам "очевидна". Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало. Україна була окупована, населення підкорене москвою. Тому казати що УКРАЇНА щось там робила в рамках СРСР це безглуздя. Ви натякаєте, що Хрущов та Брєжнєв були українцями? Яким чином вони були українцями, за будівлею черепу?.. Хіба зробили вони щось для УКРАЇНИ?..
sergey_sryvkin написав:Ми як держава, республіка, а не як "виходці". Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере)
Якась дурня вам "очевидна". Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало.
вы сейчас дискутирует с голосами в своей голове. Ведь я ни слова не сказал о "самостоятельной Украине а рамках СССР". При минимальном желании, вы можете пересчитать и понять, о чем шла речь. Тут вопрос только в том, что у вас нет такого желания. Но вопросы лености ума не ко мне, я не воспитатель.
sergey_sryvkin написав:Тобто ви вважаєте Україну російською провінцією? Навіщо начепили жовто-блакитний прапор?.. Не треба його ганьбити подібними особистостями
Тоді Україна була провінцію СРСР. Не Росії. Скільки вам років? Не треба ставити знак дорівнює між Росією та СРСР, як би Росія ні намагалася це зробити та привласнити усе собі. Від першої людини у космосі, перемоги у ВОВ, атомної зброї та АЕС то було спільне минуле. Як і Афганістан, Чехія, ГУЛАГ й інши темні сторінки.
Ага, це буряти полетіли в космос, чукчі перемогли у ВОВ, молдавани збудвали АЕС, а кримські татари напали на Афганістан.