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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 гру, 2022 23:52
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:
Ми як держава, республіка, а не як "виходці".
Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере)
Якась дурня вам "очевидна".
Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало. Україна була окупована, населення підкорене москвою. Тому казати що УКРАЇНА щось там робила в рамках СРСР це безглуздя.
Ви натякаєте, що Хрущов та Брєжнєв були українцями? Яким чином вони були українцями, за будівлею черепу?.. Хіба зробили вони щось для УКРАЇНИ?..
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Додано: Пон 26 гру, 2022 23:55
sergey_sryvkin написав:
Ви натякаєте, що Хрущов та Брєжнєв були українцями? Яким чином вони були українцями, за будівлею черепу?.. Хіба зробили вони щось для УКРАЇНИ?..
Не Хрущов не Брежнев не були українцями по національності.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 23:55
juristkostya написав: detroytred написав:
Ще й витримка відповідної маси.
Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.
Мій ігнор Вашого натяку Вам досі незрозумілий?!
Тому прямо відповім: Ваші натяки та оця порада - мені байдуже.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 23:55
sergey_sryvkin написав: juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:
Ми як держава, республіка, а не як "виходці".
Нагадайте які самостійні рішення були прийняті та втілені в життя на державному рівні за часів комуняк?
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере)
Якась дурня вам "очевидна".
Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало.
вы сейчас дискутирует с голосами в своей голове. Ведь я ни слова не сказал о "самостоятельной Украине а рамках СССР".
При минимальном желании, вы можете пересчитать и понять, о чем шла речь. Тут вопрос только в том, что у вас нет такого желания. Но вопросы лености ума не ко мне, я не воспитатель.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 23:57
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Ще й витримка відповідної маси.
Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.
Мій ігнор Вашого натяку Вам досі незрозумілий?!
Тому прямо відповім: Ваші натяки та оця порада - мені байдуже.
Спасибо. Людей, склонных публично позориться, немного, тем любопытнее каждый конкретный случай.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:00
otg написав: sergey_sryvkin написав:
Ви натякаєте, що Хрущов та Брєжнєв були українцями? Яким чином вони були українцями, за будівлею черепу?.. Хіба зробили вони щось для УКРАЇНИ?..
Не Хрущов не Брежнев не були українцями по національності.
Коллеги, я могу вас попросить перенести ваши проявления нацизма в личку? Спасибо.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Вів 27 гру, 2022 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:04
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав: juristkostya написав:
вполне очевидно (ну, мне, по крайней мере)
Якась дурня вам "очевидна".
Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало.
вы сейчас дискутирует с голосами в своей голове. Ведь я ни слова не сказал о "самостоятельной Украине а рамках СССР".
Ви сперечалися з тим, що Україна в СРСР була колонією.
Якщо не колонія, то що?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:06
sergey_sryvkin написав: juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:
Якась дурня вам "очевидна".
Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало.
вы сейчас дискутирует с голосами в своей голове. Ведь я ни слова не сказал о "самостоятельной Украине а рамках СССР".
Ви сперечалися з тим, що Україна в СРСР була колонією.
Якщо не колонія, то що?
важнейший государствообразующий компонент, очевидно же
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:10
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав: juristkostya написав:
вы сейчас дискутирует с голосами в своей голове. Ведь я ни слова не сказал о "самостоятельной Украине а рамках СССР".
Ви сперечалися з тим, що Україна в СРСР була колонією.
Якщо не колонія, то що?
важнейший государствообразующий компонент, очевидно же
Що це за "панятіє" таке? Комуняцька версія реальності?..
КАМПАНЄНТ, бляха... і воно юрист.
Ось вони зараз і воюють за свій гасударстваабразующій кампанєнт...
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Додано: Вів 27 гру, 2022 00:10
sergey_sryvkin написав:
Якась дурня вам "очевидна".
Ніякої самостійної держави України в рамках СРСР не існувало. Україна була окупована, населення підкорене москвою. Тому казати що УКРАЇНА щось там робила в рамках СРСР це безглуздя.
Ви натякаєте, що Хрущов та Брєжнєв були українцями? Яким чином вони були українцями, за будівлею черепу?.. Хіба зробили вони щось для УКРАЇНИ?..
Украины как государства в составе СССР не существовало. Как и России
(в сегодняшнем понимании и в сегодняшних границах). Украина была частью СССР. Неотъемлемой и одной из основных.
sergey_sryvkin написав:
Ти, кацапе, до нас жодного стосунку не маєш.
Давайте вы проспитесь, перечитаете, подумаете и начнете себя с завтрашнего дня вести как европеец, а не как напившийся боярышника русский?
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