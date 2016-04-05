sergey_sryvkin написав:Ви там з ладом ще роліки для раша тудей не знімаєте про нацизм в України?.. І це після того, як воно в попередньому повідомленні змушує людину перейти на свинособачу. Боже, якої огидної кацапської мерзоти повно на теренах України...
[/quote] Убедительно прошу не поднимать вопросы генетического происхождения за пределами узко-биологических научных исследований. Это....даже не знаю, как объяснить...это просто недостойно европейца 21 века. Спасибо за понимание.
Hotab написав:........ А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам. ........
Вы меня простите, но Вы, кажется не врач, а я не на приёме у врача. Так что в диагнозе не особо нуждаюсь. Отвечать на вопросы для постановки мне диагноза? Да как-то обойдусь. Я здесь много и откровенно высказываюсь, так что понять меня уже можно было. И на Ваши вопросы тоже отвечал неоднократно и порой весьма подробно. И когда я спрашивал, удовлетворил ли Вас мой ответ, Вы отмалчивались. В личку я Вам писал один-единственный раз с чисто техническим вопросом, не затрагивая никаких личных тем. Я Вас уважаю. Но не надо переходить границы.
juristkostya написав:та бога ради. В конце концов, на фоне откровенных нациков (см. соседние сообщения) двоечник выглядит просто шапочкой
А нудний казкар на їх фоні - д'Артаньяном. Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь. Тому, гадаю, незабаром будете отримувати такі ж твердження у відповідь.
Горько. Некоторые посты некоторых людей, действительно, просто напрашиваются на Раша Тудей или к Соловьёву. Если сделать из них подборку, то не только россияне поверят в сказку о том, что они воюют здесь и сейчас с украинским фашизмом. Hotab, таким господам диагноз не хотите поставить?
detroytred написав:Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.
Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?
Матеріалом Ви не володієте. Зовсім. Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками. За Вашою думкою - це публічна ганьба. Гугл Вам на допомогу. Отакого ставлення море: "Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову." https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html
Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою? І тільки для Вас це неочікувано. Так?
Ради интереса почитываю комменты на некоторых госсрус ресурсах. Я был в шоке от уровня зомбирования или просто душевной черствости умных людей на техническом формуе, но средний россиянин это нечто. Вот попал на коммент, который полностью иллюстрирует отношение среднего русского зомби. И такие у них каждый первый. Чтобы вы понимали, кто живет с той стороны границы. Кстати, большинство руссопатритов очень слабо владеют русским языком, как ни странно.
Ни каких переговоров с этим клоуном Зеленским и тем более террористом и Убийца собственного народа тот который объявил нашу страну Террорестическая Страна , с вами договариваться не о чем и ни каких с вами переговоров ,вас только надо ликведировать и уничтожать как террористов ВСУШНИКОВ и Зеленского просто уничтожичть вы мне напоминаете такого же Террорестическая Страна которая продолжает работать на Запад ,а Зеленский это террорист и убийца собственного народа ,я б желал что б он на своей шкуре испытал все прелести обстрелов Донбасса Донецка Луганска Горловки как и вся их власть