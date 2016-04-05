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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3131313231333134>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:12

  juristkostya написав:Спасибо. Людей, склонных публично позориться, немного, тем любопытнее каждый конкретный случай.

Ганьбитися. Публічно. Небагато))
Порахуйте скільки тут форумчан володіють мовою на рівні, як у мене.
Ганебному, за Вашою думкою!!!

Ви не напружуєтесь з аргументацією своїх тверджень.

Тим паче, що нічого такого ганебного в даному випадку нема.
Не вигадуйте дурниць зі стелі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:16

  sergey_sryvkin написав:Ви там з ладом ще роліки для раша тудей не знімаєте про нацизм в України?..
І це після того, як воно в попередньому повідомленні змушує людину перейти на свинособачу.
Боже, якої огидної кацапської мерзоти повно на теренах України...
[/quote]
Убедительно прошу не поднимать вопросы генетического происхождения за пределами узко-биологических научных исследований. Это....даже не знаю, как объяснить...это просто недостойно европейца 21 века. Спасибо за понимание.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:17

  detroytred написав:Ганьбитися. Публічно. Небагато))
Порахуйте скільки тут форумчан володіють мовою на рівні, як у мене.
Ганебному, за Вашою думкою!!!

Ви не напружуєтесь з аргументацією своїх тверджень.

Тим паче, що нічого такого ганебного в даному випадку нема.
Не вигадуйте дурниць зі стелі.
та бога ради. В конце концов, на фоне откровенных нациков (см. соседние сообщения) двоечник выглядит просто лапочкой :-)
Востаннє редагувалось juristkostya в Вів 27 гру, 2022 00:22, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:20

  sergey_sryvkin написав:Ось вони зараз і воюють за свій гасударстваабразующій кампанєнт...

Именно так. Они могли бы бескровно и очень дёшево завершить "интеграцию" с Белоруссией, но.... Для империи нужна Украина
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:26

  Hotab написав:........
А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.
........

Вы меня простите, но Вы, кажется не врач, а я не на приёме у врача. Так что в диагнозе не особо нуждаюсь. Отвечать на вопросы для постановки мне диагноза? :shock: Да как-то обойдусь.
Я здесь много и откровенно высказываюсь, так что понять меня уже можно было. И на Ваши вопросы тоже отвечал неоднократно и порой весьма подробно. И когда я спрашивал, удовлетворил ли Вас мой ответ, Вы отмалчивались.
В личку я Вам писал один-единственный раз с чисто техническим вопросом, не затрагивая никаких личных тем.
Я Вас уважаю. Но не надо переходить границы.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:28

  juristkostya написав:та бога ради. В конце концов, на фоне откровенных нациков (см. соседние сообщения) двоечник выглядит просто шапочкой :-)

А нудний казкар на їх фоні - д'Артаньяном.
Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.
Тому, гадаю, незабаром будете отримувати такі ж твердження у відповідь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:31

  detroytred написав:Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.

Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:48

Горько.
Некоторые посты некоторых людей, действительно, просто напрашиваются на Раша Тудей или к Соловьёву.
Если сделать из них подборку, то не только россияне поверят в сказку о том, что они воюют здесь и сейчас с украинским фашизмом.
Hotab, таким господам диагноз не хотите поставить?
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:49

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.

Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?

Матеріалом Ви не володієте. Зовсім.
Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками.
За Вашою думкою - це публічна ганьба.
Гугл Вам на допомогу.
Отакого ставлення море:
"Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову."
https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html

Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?
І тільки для Вас це неочікувано. Так?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ради интереса почитываю комменты на некоторых госсрус ресурсах.
Я был в шоке от уровня зомбирования или просто душевной черствости умных людей на техническом формуе, но средний россиянин это нечто. Вот попал на коммент, который полностью иллюстрирует отношение среднего русского зомби. И такие у них каждый первый.
Чтобы вы понимали, кто живет с той стороны границы. Кстати, большинство руссопатритов очень слабо владеют русским языком, как ни странно.
Ни каких переговоров с этим клоуном Зеленским и тем более террористом и Убийца собственного народа тот который объявил нашу страну Террорестическая Страна , с вами договариваться не о чем и ни каких с вами переговоров ,вас только надо ликведировать и уничтожать как террористов ВСУШНИКОВ и Зеленского просто уничтожичть вы мне напоминаете такого же Террорестическая Страна которая продолжает работать на Запад ,а Зеленский это террорист и убийца собственного народа ,я б желал что б он на своей шкуре испытал все прелести обстрелов Донбасса Донецка Луганска Горловки как и вся их власть
Vlad442
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