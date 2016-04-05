Додано: Вів 27 гру, 2022 00:26

Hotab написав: ........

А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.

........ ........А от відносно вас я ще не готовий ставити діагноз. Тому питання і були особисто вам.........

Вы меня простите, но Вы, кажется не врач, а я не на приёме у врача. Так что в диагнозе не особо нуждаюсь. Отвечать на вопросы для постановки мне диагноза?Да как-то обойдусь.Я здесь много и откровенно высказываюсь, так что понять меня уже можно было. И на Ваши вопросы тоже отвечал неоднократно и порой весьма подробно. И когда я спрашивал, удовлетворил ли Вас мой ответ, Вы отмалчивались.В личку я Вам писал один-единственный раз с чисто техническим вопросом, не затрагивая никаких личных тем.Я Вас уважаю. Но не надо переходить границы.