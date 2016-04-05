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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3131313231333134
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 00:55

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.

Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?

Матеріалом Ви не володієте. Зовсім.
Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками.
За Вашою думкою - це публічна ганьба.
Гугл Вам на допомогу.
Отакого ставлення море:
"Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову."
https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html

Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?
І тільки для Вас це неочікувано. Так?

И где я смеюсь? (с цитатами)
Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья. Я могу, и искренне прошу так не делать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:05

  Vlad442 написав:Ради интереса почитываю комменты на некоторых госсрус ресурсах.
Я был в шоке от уровня зомбирования или просто душевной черствости умных людей на техническом формуе, но средний россиянин это нечто. Вот попал на коммент, который полностью иллюстрирует отношение среднего русского зомби. И такие у них каждый первый.
Чтобы вы понимали, кто живет с той стороны границы. Кстати, большинство руссопатритов очень слабо владеют русским языком, как ни странно.
Ни каких переговоров с этим клоуном Зеленским и тем более террористом и Убийца собственного народа тот который объявил нашу страну Террорестическая Страна , с вами договариваться не о чем и ни каких с вами переговоров ,вас только надо ликведировать и уничтожать как террористов ВСУШНИКОВ и Зеленского просто уничтожичть вы мне напоминаете такого же Террорестическая Страна которая продолжает работать на Запад ,а Зеленский это террорист и убийца собственного народа ,я б желал что б он на своей шкуре испытал все прелести обстрелов Донбасса Донецка Луганска Горловки как и вся их власть

Судя по слогу, на текст от умного человека не тянет. Скорее выпускник ЦПШ писал, да еще и махровый двоечник.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:17

  antey1969 написав:Судя по слогу, на текст от умного человека не тянет. Скорее выпускник ЦПШ писал, да еще и махровый двоечник.
дело в том, что ЕГЭ (аналог нашего ЗНО) они ввели на несколько лет раньше. Так что, нас это тоже ждёт, просто, чуть позже.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:22

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
  juristkostya написав:Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?

Матеріалом Ви не володієте. Зовсім.
Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками.
За Вашою думкою - це публічна ганьба.
Гугл Вам на допомогу.
Отакого ставлення море:
"Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову."
https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html

Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?
І тільки для Вас це неочікувано. Так?

И где я смеюсь? (с цитатами)
Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья. Я могу, и искренне прошу так не делать.

Перечитайте, що написано в мене:
*Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?*
І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".

Те, як Ви оцінюєте використання мною мови під час переходу на неї з російської, і є справжньою публічною ганьбою.
І це за Вами цікаво стежити.
Бо дійсно таких одиниці.

Можемо порівняти скільки отаких, як Ви порадників повернутися, і скільки отаких, як я "двіїчників".
Де насправді одиниці цікавих персонажів, за якими цікаво спостерігати.
Ви будете вказувати порадників, а я тих, хто володіє мовою приблизно на моєму рівні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 гру, 2022 01:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:26

  detroytred написав:Перечитайте, що написано в мене:
*Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?*
І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".
.
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо".
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:31

  detroytred написав:Ви будете вказувати порадників, а я тих, хто володіє мовою приблизно на моєму рівні.

Зачем? Я в это время лучше Остапа Вишню перед сном почитаю. Безграмотности вокруг нас и так выше крыши, чтобы её специально искать и показывать.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:34

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Перечитайте, що написано в мене:
*Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?*
І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".
.
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо".
Доступно?

Ну і?

Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
Тобто Ви не сміялися, Ви робили ще гірше.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:39

  detroytred написав:
Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
возможно. Значит, вам не удалось свою мысль донести. Бывает.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:40

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Ви будете вказувати порадників, а я тих, хто володіє мовою приблизно на моєму рівні.

Зачем? Я в это время лучше Остапа Вишню перед сном почитаю. Безграмотности вокруг нас и так выше крыши, чтобы её специально искать и показывать.

Щоб ще раз показати, що матеріалом Ви не володієте.
Буде видно, що таких, як я, набагато більше, ніж таких, як Ви.

Поки такий порадник - Ви і?))
А таких, як я, з помилками немало. Перелік надавати чи очевидно?
detroytred
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