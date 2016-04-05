detroytred написав:Але повторно скажу: з аргументацією своїх негативних тверджень у бік інших Ви не напружуєтесь.
Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?
Матеріалом Ви не володієте. Зовсім. Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками. За Вашою думкою - це публічна ганьба. Гугл Вам на допомогу. Отакого ставлення море: "Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову." https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html
Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою? І тільки для Вас це неочікувано. Так?
И где я смеюсь? (с цитатами) Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья. Я могу, и искренне прошу так не делать.
Vlad442 написав:Ради интереса почитываю комменты на некоторых госсрус ресурсах. Я был в шоке от уровня зомбирования или просто душевной черствости умных людей на техническом формуе, но средний россиянин это нечто. Вот попал на коммент, который полностью иллюстрирует отношение среднего русского зомби. И такие у них каждый первый. Чтобы вы понимали, кто живет с той стороны границы. Кстати, большинство руссопатритов очень слабо владеют русским языком, как ни странно.
Ни каких переговоров с этим клоуном Зеленским и тем более террористом и Убийца собственного народа тот который объявил нашу страну Террорестическая Страна , с вами договариваться не о чем и ни каких с вами переговоров ,вас только надо ликведировать и уничтожать как террористов ВСУШНИКОВ и Зеленского просто уничтожичть вы мне напоминаете такого же Террорестическая Страна которая продолжает работать на Запад ,а Зеленский это террорист и убийца собственного народа ,я б желал что б он на своей шкуре испытал все прелести обстрелов Донбасса Донецка Луганска Горловки как и вся их власть
Судя по слогу, на текст от умного человека не тянет. Скорее выпускник ЦПШ писал, да еще и махровый двоечник.
juristkostya написав:Это я и без вас знаю. Владение материалом позволяет поддерживать дискуссию без особых усилий. Ожидаемо, верно?
Матеріалом Ви не володієте. Зовсім. Наприклад, стосовно оцінки переходу на мову з помилками. За Вашою думкою - це публічна ганьба. Гугл Вам на допомогу. Отакого ставлення море: "Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову." https://www.radiosvoboda.org/a/28756680.html
Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою? І тільки для Вас це неочікувано. Так?
И где я смеюсь? (с цитатами) Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья. Я могу, и искренне прошу так не делать.
Перечитайте, що написано в мене: *Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою?* І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".
Те, як Ви оцінюєте використання мною мови під час переходу на неї з російської, і є справжньою публічною ганьбою. І це за Вами цікаво стежити. Бо дійсно таких одиниці.
Можемо порівняти скільки отаких, як Ви порадників повернутися, і скільки отаких, як я "двіїчників". Де насправді одиниці цікавих персонажів, за якими цікаво спостерігати. Ви будете вказувати порадників, а я тих, хто володіє мовою приблизно на моєму рівні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 27 гру, 2022 01:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Перечитайте, що написано в мене: *Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою?* І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)". .
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо". Доступно?
detroytred написав:Перечитайте, що написано в мене: *Тобто навіть сміятися вважається недобрим. А вважати публічною ганьбою?* І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)". .
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо". Доступно?
Ну і?
Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися. Тобто Ви не сміялися, Ви робили ще гірше. Доступно?