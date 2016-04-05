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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:52
juristkostya написав: detroytred написав:
Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
возможно. Значит, вам не удалось свою мысль донести. Бывает.
До Вас. Це очевидно, що не зміг донести з першого разу, надавши цитату:
*"Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову."
З якою видно вплив, значення навіть сміху.
Ну якщо Вам треба ще поясняти, що Ваші дії (вважати публічною ганьбою та поради повернутися від мови назад), ще гірші, ніж сміх, то, звиняйте, це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:52
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
Перечитайте, що написано в мене:
*Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?*
І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".
.
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо".
Доступно?
Ну і?
Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
Тобто Ви не сміялися, Ви робили ще гірше.
Доступно?
Для нього ні.
Воно тупе як пробка, і намагається повчати інших. Набридло, в бан вслід за ладом.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 01:56
detroytred написав:
це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.
Просто имейте в виду, что с изложением мысли у вас не все хорошо.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:00
juristkostya написав: detroytred написав:
Буде видно, що таких, як я, набагато більше, ніж таких, як Ви.
Честно говоря, не понимаю, что вы собрались доказывать. Двоечников/троечников всегда большинство. Означает ли это, что надо признать безграмотность нормой? Лично я пока сопротивляюсь такому подходу.
О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."
Так скільки таких, як Ви? Що дають поради повернутися назад цим "двіїчникам", щоб публічно не ганьбилися.
(за якими цікаво спостерігати)))
Ви і?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:04
detroytred написав:
О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."
На всякий случай сообщу, что "двоечники/троечники" и "люди, склонные публично позориться" - это разные множества (хотя и частично пересекающиеся).
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:05
juristkostya написав: detroytred написав:
це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.
Просто имейте в виду, что с изложением мысли у вас не все хорошо.
В порівнянні з ким?
З Вами точно ні. Бо вкотре нагадаю, що з аргументами саме Ви не напружуєтесь.
Я ж намагаюся детально розкладати.
Особливо у випадках негативних тверджень у чужий бік.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:07
detroytred написав:
э
Я ж намагаюся детально розкладати.
Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:10
juristkostya написав: detroytred написав:
О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."
На всякий случай сообщу, что "двоечники/троечники" и "люди, склонные публично позориться" - это разные множества (хотя и частично пересекающиеся).
На всяк випадок поясню очевидне, що мова про людей саме в цій нашій дискусії -- тих, хто перейшов на мову і робить помилки.
А не взагалі.
Тобто саме тут це одні і ті ж.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:13
detroytred написав:
Тобто саме тут це одні і ті ж.
Это были мои сообщения, и я вас информирую, что имелось в виду. Здесь нет предмета для дискуссии.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:15
juristkostya написав: detroytred написав:
э
Я ж намагаюся детально розкладати.
Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.
Результат наочний.
Одиниці, за якими цікаво спостерігати (бо одиниці. Які ще отаке витворяють - радять повернутися назад, вважають публічною ганьбою переходити на мову з помилками), це Ви і?
Невже більше нікого не додасте до списку унікальних?
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