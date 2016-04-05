RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3133313431353136>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:52

  juristkostya написав:
  detroytred написав:
Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
возможно. Значит, вам не удалось свою мысль донести. Бывает.

До Вас. Це очевидно, що не зміг донести з першого разу, надавши цитату:
*"Взагалі, для цього потрібне середовище, яке не сміється з чужих помилок. Дуже важливо, щоб був процес, коли людина не боїться говорити неправильно. Людину дуже легко поламати у її перших спробах опанувати мову."

З якою видно вплив, значення навіть сміху.
Ну якщо Вам треба ще поясняти, що Ваші дії (вважати публічною ганьбою та поради повернутися від мови назад), ще гірші, ніж сміх, то, звиняйте, це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25800
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:52

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:Перечитайте, що написано в мене:
*Тобто навіть сміятися вважається недобрим.
А вважати публічною ганьбою?*
І спробуйте пояснити до чого тут Ваше питання - "И где я смеюсь? (с цитатами)".
.
мой вопрос непосредственно вытекает из вашего тезиса "смеяться считается нехорошо".
Доступно?

Ну і?

Мій тезіс з усього контексту полягав у тому, що вважати публічною ганьбою -- це ще гірше, ніж сміятися.
Тобто Ви не сміялися, Ви робили ще гірше.
Доступно?

Для нього ні.
Воно тупе як пробка, і намагається повчати інших. Набридло, в бан вслід за ладом.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 19.02.14
Подякував: 404 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 01:56

  detroytred написав:це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.

Просто имейте в виду, что с изложением мысли у вас не все хорошо.
juristkostya
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:00

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Буде видно, що таких, як я, набагато більше, ніж таких, як Ви.

Честно говоря, не понимаю, что вы собрались доказывать. Двоечников/троечников всегда большинство. Означает ли это, что надо признать безграмотность нормой? Лично я пока сопротивляюсь такому подходу.

О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."

Так скільки таких, як Ви? Що дають поради повернутися назад цим "двіїчникам", щоб публічно не ганьбилися.
(за якими цікаво спостерігати)))
Ви і?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25800
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:04

  detroytred написав:О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."
На всякий случай сообщу, что "двоечники/троечники" и "люди, склонные публично позориться" - это разные множества (хотя и частично пересекающиеся).
juristkostya
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:05

  juristkostya написав:
  detroytred написав:це Ви не можете зрозуміти, а не я донести до Вас.

Просто имейте в виду, что с изложением мысли у вас не все хорошо.

В порівнянні з ким?
З Вами точно ні. Бо вкотре нагадаю, що з аргументами саме Ви не напружуєтесь.
Я ж намагаюся детально розкладати.
Особливо у випадках негативних тверджень у чужий бік.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25800
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:07

  detroytred написав:э
Я ж намагаюся детально розкладати.

Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.
juristkostya
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:10

  juristkostya написав:
  detroytred написав:О! Тепер більшість, а не "немного"! - "Людей, склонных публично позориться (тобто перейти на мову, незважаючи на помилки та викривлення), немного, тем любопытнее каждый конкретный случай."
На всякий случай сообщу, что "двоечники/троечники" и "люди, склонные публично позориться" - это разные множества (хотя и частично пересекающиеся).

На всяк випадок поясню очевидне, що мова про людей саме в цій нашій дискусії -- тих, хто перейшов на мову і робить помилки.
А не взагалі.
Тобто саме тут це одні і ті ж.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25800
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:13

  detroytred написав:Тобто саме тут це одні і ті ж.

Это были мои сообщения, и я вас информирую, что имелось в виду. Здесь нет предмета для дискуссии.
juristkostya
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:15

  juristkostya написав:
  detroytred написав:э
Я ж намагаюся детально розкладати.

Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.

Результат наочний.
Одиниці, за якими цікаво спостерігати (бо одиниці. Які ще отаке витворяють - радять повернутися назад, вважають публічною ганьбою переходити на мову з помилками), це Ви і?
Невже більше нікого не додасте до списку унікальних?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25800
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3133313431353136>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 476681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (82)
27.12.2022 01:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.