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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3133313431353136
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:17

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:э
Я ж намагаюся детально розкладати.

Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.

Результат наочний.
Одиниці, за якими цікаво спостерігати (бо одиниці. Які ще отаке витворяють - радять повернутися назад, вважають публічною ганьбою переходити на мову з помилками), це Ви і?
Невже більше нікого не додасте до списку унікальних?
результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24

Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24

  juristkostya написав:результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)

Да все було б нічого.
І таке Ваше можна сприйняти без проблем - *Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья.*

Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:28

  detroytred написав:Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:34

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".

*Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.*
У відповідь на мою помилку:
*Ще й витримка відповідної маси.*
Пн 26 дек, 2022 23:48

Де там помилка з "тощо"?
Знов вигадки. Пардон, брехня.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:51

  Hotab написав:Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?

Если Вы о Vlad442, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если Вы о Vlad442, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок

Я тільки заглянув. Тут вже лежали трупи і кров. Явно щось і прибрали. Звідки мені знати. Сподіваюсь, ви ж не вважаєте мене таємним модератором?
Hotab
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  #<1 ... 3133313431353136
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