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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:17
detroytred написав: juristkostya написав: detroytred написав:
э
Я ж намагаюся детально розкладати.
Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.
Результат наочний.
Одиниці, за якими цікаво спостерігати (бо одиниці. Які ще отаке витворяють - радять повернутися назад, вважають публічною ганьбою переходити на мову з помилками), це Ви і?
Невже більше нікого не додасте до списку унікальних?
результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24
Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24
juristkostya написав:
результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)
Да все було б нічого.
І таке Ваше можна сприйняти без проблем - *Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья.*
Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:28
detroytred написав:
Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:34
juristkostya написав: detroytred написав:
Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".
*Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.*
У відповідь на мою помилку:
*Ще й витримка відповідної маси.*
Пн 26 дек, 2022 23:48
Де там помилка з "тощо"?
Знов вигадки. Пардон, брехня.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:51
Hotab написав:
Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?
Если Вы о Vlad442
, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 02:52
ЛАД написав:
Если Вы о Vlad442, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок
Я тільки заглянув. Тут вже лежали трупи і кров. Явно щось і прибрали. Звідки мені знати. Сподіваюсь, ви ж не вважаєте мене таємним модератором?
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