Додано: Вів 27 гру, 2022 03:23

27 дек (Рейтер) - Предложения Москвы по урегулированию в Украине хорошо известны Киеву, и либо Украина выполнит их для своего же блага, либо вопрос решит российская армия, цитирует агентство ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности России, в том числе наших новых земель, хорошо известны противнику», — цитирует позднее Лаврова госинформагентство.



«Суть проста: выполняйте их для своего же блага. В противном случае вопрос будет решать российская армия».



Лавров заявил ТАСС, что когда речь заходит о том, как долго продлится конфликт, «мяч на стороне режима, а за ним Вашингтон».

26 декабря (Рейтер) - Российские войска работают "круглосуточно" на новых позициях зенитно-ракетных комплексов для защиты от ракетных и воздушных ударов Украины, сообщил российский Интерфакс поздно вечером в воскресенье со ссылкой на Минобороны.



Расчёты комплексов С-300В осваивали новые позиционные районы российских зенитно-ракетных комплексов большой дальности, сообщает агентство со ссылкой на заявление министерства.



«Подразделения ПВО Западного военного округа продолжают нести круглосуточное боевое дежурство в новых позиционных районах», — цитирует ведомство.

делом

Не считаю.Если что-то убрали, то возможно. Но не знаю, когда он мог успеть. Думаю всё же, что по тем постам, которые мы видели. Надеялся, что Вы сможете объяснить.Россия продолжает.При том, что напряжение у них растёт и росс. ПВО явно опозорилось по полной:P.s. На Ваши вопросы вполне мог бы ответить, в них ничего сложного нет. Но обидела сама постановка вопроса.Но вообще эти вопросы не ко времени. Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на негоне могу. А слова... О словах уже писал"у, словам я и сам не верю.