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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3133313431353136
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:17

  detroytred написав:
  juristkostya написав:
  detroytred написав:э
Я ж намагаюся детально розкладати.

Возможно, но ведь читателю интересны не ваши усилия, а результат.

Результат наочний.
Одиниці, за якими цікаво спостерігати (бо одиниці. Які ще отаке витворяють - радять повернутися назад, вважають публічною ганьбою переходити на мову з помилками), це Ви і?
Невже більше нікого не додасте до списку унікальних?
результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24

Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:24

  juristkostya написав:результат состоит в другом (подробнее было описано чуть выше)

Да все було б нічого.
І таке Ваше можна сприйняти без проблем - *Я, наоборот, очень трепетно отношусь к красоте украинского языка. Вы, не чувствуя языка, даже не можете понять степень коверканья.*

Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:28

  detroytred написав:Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:34

  juristkostya написав:
  detroytred написав:Але не Ваші поради повернутися назад від мови, не ганьбитися публічно. І що таких одиниці.
это, пардон, бред. Моя просьба состояла в том, чтобы не повторять все время одну и ту же ошибку. Перечитайте.
Но вам легче напедалить три десятка бессмысленных постов, вместо того, чтобы научиться применять слово "тощо".

*Я вам уже намекал, но повторюсь: пишите на языке, которым владеете хотя бы на уровне средней школы.*
У відповідь на мою помилку:
*Ще й витримка відповідної маси.*
Пн 26 дек, 2022 23:48

Де там помилка з "тощо"?
Знов вигадки. Пардон, брехня.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:51

  Hotab написав:Весело тут вночі.
Черговий забанений з'явився.
Також спроби переконати, що поки не вмієш розмовляти чи писати без помилок, то нема чого і пробувати. Цікаво, а як тоді вчити мову (будь-яку) , якщо її не практикувати і боятись помилок?
Це начебто очевидні речі, і тобі виникає питання, звідки ця зацікавленість відмовити колег вчити мову?

Если Вы о Vlad442, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 02:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если Вы о Vlad442, то если не сложно, объясните мне, за что его, по Вашему мнению, забанили, да ещё на приличный срок

Я тільки заглянув. Тут вже лежали трупи і кров. Явно щось і прибрали. Звідки мені знати. Сподіваюсь, ви ж не вважаєте мене таємним модератором?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 03:23

Hotab
Не считаю.
Если что-то убрали, то возможно. Но не знаю, когда он мог успеть. Думаю всё же, что по тем постам, которые мы видели. Надеялся, что Вы сможете объяснить.

Россия продолжает.
27 дек (Рейтер) - Предложения Москвы по урегулированию в Украине хорошо известны Киеву, и либо Украина выполнит их для своего же блага, либо вопрос решит российская армия, цитирует агентство ТАСС министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, ликвидации исходящих оттуда угроз безопасности России, в том числе наших новых земель, хорошо известны противнику», — цитирует позднее Лаврова госинформагентство.

«Суть проста: выполняйте их для своего же блага. В противном случае вопрос будет решать российская армия».

Лавров заявил ТАСС, что когда речь заходит о том, как долго продлится конфликт, «мяч на стороне режима, а за ним Вашингтон».

https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-either-ukraine-fulfils-moscows-proposals-or-our-army-will-decide-2022-12-26/

При том, что напряжение у них растёт и росс. ПВО явно опозорилось по полной:
26 декабря (Рейтер) - Российские войска работают "круглосуточно" на новых позициях зенитно-ракетных комплексов для защиты от ракетных и воздушных ударов Украины, сообщил российский Интерфакс поздно вечером в воскресенье со ссылкой на Минобороны.

Расчёты комплексов С-300В осваивали новые позиционные районы российских зенитно-ракетных комплексов большой дальности, сообщает агентство со ссылкой на заявление министерства.

«Подразделения ПВО Западного военного округа продолжают нести круглосуточное боевое дежурство в новых позиционных районах», — цитирует ведомство.

https://www.reuters.com/world/europe/russian-troops-work-round-the-clock-new-air-defence-positions-interfax-2022-12-26/

P.s. На Ваши вопросы вполне мог бы ответить, в них ничего сложного нет. Но обидела сама постановка вопроса.
Но вообще эти вопросы не ко времени. Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 04:25

Оффсайт МЗС Украины:
Заява МЗС України щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому
Опубліковано 26 грудня 2022 року о 15:10
...
У грудні 1991 року звернення Російської Федерації щодо наміру продовжити членство СРСР в ООН мало бути належним чином розглянуто Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю відповідно до Статті 4 Статуту ООН. Вона передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та за рішенням Генеральної Асамблеї, і лише в такий спосіб.

Наприклад, такий правомірний шлях пройшли новоутворені держави-члени ООН Чехія і Словаччина після того, як припинила своє існування держава-член ООН під назвою “Чехословаччина”.

Таким чином, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія - узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН.

Жодним чином не могла підмінити чинний Статут ООН і домовленість групи країн колишнього СРСР в Алмати в грудні 1991 року, яка не була ратифікована Парламентом України, але нібито стала підставою для Бориса Єльцина, тодішнього Президента РРФСР, звернутися до Генерального секретаря ООН щодо «континуїтету» членства СРСР. РРФСР на той момент також не була членом Організації.

Думка Юридичного радника Секретаріату ООН щодо правових підстав перебування Росії в ООН також не підміняє чинний Статут ООН, і не могла слугувати основою для мовчазної згоди щодо прийняття Росії у члени ані для Секретаріату ООН, ані для держав-членів ООН, включно з членами Радбезу.

По суті, це був безпрецедентний випадок в історії ООН, коли країна нав’язала своє членство в Організації одностороннім рішенням, а країни-члени ООН були позбавлені статутного права висловити свою позицію шляхом голосування в Генеральній Асамблеї щодо прагнення РРФСР набути членства у спосіб, не передбачений Статутом.

Сумнівним є і право Російської Федерації входити до складу ООН загалом, оскільки вона не відповідає основному критерію членства в Організації. Пункт 1 Статті 4 чітко зазначає, що членство в ООН відкрите для всіх миролюбних держав.
...

https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukra ... j-u-cilomu
yanyura
 
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