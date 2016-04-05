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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 гру, 2022 05:22
Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433
.
Цитировать не буду, там длинно и много.
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