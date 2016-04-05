Подавляющее большинство жителей Германии (57 процентов) считают, что война РФ с Украиной не завершится в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa. Они были опубликованы в понедельник, 26 декабря. Согласно этим же данным, еще 27 процентов респондентов ожидают, что в течение будущего года военные действия прекратятся.



Вопрос о необходимости начала переговоров

Другой вопрос исследования касался того, следует ли Украине на данном этапе начинать переговоры с Россией. На него положительно ответили 55 процентов участников опроса. Еще 27 процентов полагают, что время для диалога еще не пришло.



Что касается политических симпатий респондентов, то наименьшая доля поддерживающих идею такого диалога - 46 процентов - оказалась среди сторонников партии "Союз-90"/"зеленые", Социал-демократической партии Германии (52 процента) и Свободной демократической партии (53 процента). Наибольшая - 80 процентов - среди сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии".

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Третий вопрос звучал следующим образом: "Считаете ли Вы, что Украина должна вернуть себе всю свою территорию, включая Крым? Или же Россия должна сохранить контроль над частью областей, если это положит конец войне?" Половина респондентов выступили за возвращение Киевом всех территорий. Еще 29 процентов участников опроса полагают, что Москва должна сохранить контроль над аннексированным у Украины Крымом, если это приведет к завершению боевых действий. Еще 9 процентов считают, что, помимо Крыма, Россия должна сохранить и другие территории, аннексированные в одностороннем порядке после полномасштабного вторжения в феврале.