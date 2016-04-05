RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3131313231333134>
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:10

"Все розкрадено, пішли воювати в гумових чоботях": у підмосков'ї жінку, яка дозволила собі засумніватися у "величності росії", виволокли з автобуса
https://t.me/voynareal/46417
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15920
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:32

У Брянській області загинула група українських бійців
26 грудня ФСБ РФ заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести "диверсійно-терористичні акти".

Російська спецслужба повідомила, що у загиблих було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382496/

Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле.
jump
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 09:50

  ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433.
Цитировать не буду, там длинно и много.

Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?
lapay
 
Повідомлень: 13322
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:00

Демографи прогнозують, що у 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... nosti.html
jump
 
Повідомлень: 3949
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:03

Вона вважає, що наразі деякі політики в Німеччині піддалися російському наративові, згідно з яким Захід і НАТО не мають провокувати Росію.

"Очевидно, російський наратив спрацьовує і заважає деяким у Канцелярії надати Україні такі необхідні танки. Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", - наголосила Штрак-Ціммерманн.

Вона зазначила, що відмова Шольца надавати Україні танки і бронетранспортери є "дуже великою помилкою", а Німеччина витратила забагато цінного часу на абсурдні дискусії.

"Очевидно, що радники пана Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати бойові танки та бронетранспортери для України. Однак, зрештою, канцлер Федеративної Республіки несе відповідальність. Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся на останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, за який ми могли б допомогти. Ці консультанти завжди йдуть за течією, зовсім не думаючи стратегічно", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Вона переконана, що українських солдатів можна дуже швидко навчити керувати німецьким и танками, а саму техніку швидко передислокувати. І зараз європейські партнери також векають, що вирішить Німеччина.
prodigy
 
Повідомлень: 9069
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3088 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:04

  jump написав:Демографи прогнозують, що у 2023 році на Україну чекає катастрофічне падіння народжуваності
https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... nosti.html


это ясно и без демографов...
равномильно заявлению-днем светло, а ночью не очень
prodigy
 
Повідомлень: 9069
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3088 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:09

  lapay написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433.
Цитировать не буду, там длинно и много.

Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?

ЛАД - росіянин, тому таке пише. Де модерація - я не знаю.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7108
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не могу понять аргументацию этих 9%.


в Германии проживает больше 19 млн мигрантов
из росии 1,4млн (7,2%) на 2017г
из Казахстана 1,3млн (6,4%) на 2017г
вот откуда взялись 9% (также есть внуки коммунистов ГДР, есть трусливые сволочи- типа Меркель, Шольтца)
prodigy
 
Повідомлень: 9069
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3088 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:20

  ЛАД написав:Hotab
Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю.

ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка.
Ви все правильно кажете про доведення справою.
Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.

Ви ж справою довести не в стані.
То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?!
Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...

Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу.
Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели.
Того ж Бальцеровича і т.д.

А інакше ніяк.
Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну ((
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25787
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром").
Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави.
Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо.
У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.
Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.

Интересно, где Вы насчитали "десятки років гулагу після війни".

"за більшість народів Європи" это не "радянська пропаганда", а объективная реальность. Почитайте английскую Вики, поедьте на Запад и поспрашивайте людей просто на улицах, вероятно, есть и какие-то опросы, поищите.
Потом поговорим о "радянській пропаганді".
И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.

Не знаю, какую пропаганду начитались Вы, но такое искажение истории, как у Вас, редко встретишь.

Ну а если Вы не видите разницы между нацистской Германией и Советским Союзом и нацисты у Вас "заслуговують на повагу", то с Вами просто не о чем говорить.
Уже писал, Ваши взгляды как-то сильно смахивают на нацизм, поэтому, вероятно, и нацисты у Вас "заслуговують на повагу".

Кстати, Сталин и Берия были грузинами, Ягода и Ежов евреями. Может, Вы грузин и евреев обвините в бедах Украины?

Я не здивований, що вам вбита радянською пропагандою перекручена історія, а об'єктивно подивитися на події ви не здатні, тому звинувачуєте у викривленні історії те, що не відповідає отій пропаганді. І саме ця вбита вам пропаганда викликає у вас істерику на порівняння срср і нацистів. Аж надто довго срср відбілювали, історію перекручували, а абсолютно весь негатив залишали виключно на німцях.
Аж смішно чути пропозиції "розпитати на вулицях" через 77 років від того, хто сам тільки радянську пропаганду і читав (в совку іншої історії й бути не могло).
Викривлення в чому? Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи? Що обидві напали на сусідні країни? Що срср аж до нападу Німеччини постачав їй ресурси? Про спільні паради на захоплених територіях? Агітплакати на кшталт "разом з Німеччиною будемо бомбити Англію" не бачили? І вже потім, коли Німеччина напала на колишнього союзника, вигадали термін "велика вітчизняна війна", яким підмінили Другу світову, щоб приховати "непристойні факти".
Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей. Але з ореолом "переможця" срср це замовчувалося. Тим часом масові страти, репресії, тортури затриманих навіть перевищували по масштабах і жорстокості дії німців, наприклад, на заході України.
Національність окремих персон не настільки важлива, бо незалежно від національності вони - продукти однієї державної машини.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32459
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7637 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 3131313231333134>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 476743
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (257)
27.12.2022 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.