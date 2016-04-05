У Брянській області загинула група українських бійців 26 грудня ФСБ РФ заявила про вбивство чотирьох українців, які нібито намагалися проникнути на територію Брянської області, щоб провести "диверсійно-терористичні акти".
Російська спецслужба повідомила, що у загиблих було іноземне озброєння, зокрема пістолети-кулемети SIG Sauer, прилади зв'язку і навігації та чотири бомби загальною потужністю близько 40 кг у тротиловому еквіваленті. https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382496/
Загибель українських військовослужбовців згодом підтвердив боєць ЗСУ Євген Карась. З оприлюднених росіянами світлин він зробив висновок, що група потрапила на мінне поле.
ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433. Цитировать не буду, там длинно и много.
Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?
Вона вважає, що наразі деякі політики в Німеччині піддалися російському наративові, згідно з яким Захід і НАТО не мають провокувати Росію.
"Очевидно, російський наратив спрацьовує і заважає деяким у Канцелярії надати Україні такі необхідні танки. Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", - наголосила Штрак-Ціммерманн.
Вона зазначила, що відмова Шольца надавати Україні танки і бронетранспортери є "дуже великою помилкою", а Німеччина витратила забагато цінного часу на абсурдні дискусії.
"Очевидно, що радники пана Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати бойові танки та бронетранспортери для України. Однак, зрештою, канцлер Федеративної Республіки несе відповідальність. Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся на останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, за який ми могли б допомогти. Ці консультанти завжди йдуть за течією, зовсім не думаючи стратегічно", - сказала Штрак-Ціммерманн.
Вона переконана, що українських солдатів можна дуже швидко навчити керувати німецьким и танками, а саму техніку швидко передислокувати. І зараз європейські партнери також векають, що вирішить Німеччина.
ЛАД написав:Интересная статья - ""Врагу - ненависть, ненависть, ненависть". Чем "культ победы" оборачивается для азербайджанских школьников" - https://www.bbc.com/russian/features-64077433. Цитировать не буду, там длинно и много.
Читаючи Ваші числені пости, так і не зрозумів - звірства росіян в Україні для Вас були несподіванкою чи очікуванними? Якщо несподіванкою, то де обурення і аналіз, якщо очікували, то звідки числені "понять и простить"?
ЛАД - росіянин, тому таке пише. Де модерація - я не знаю.
в Германии проживает больше 19 млн мигрантов из росии 1,4млн (7,2%) на 2017г из Казахстана 1,3млн (6,4%) на 2017г вот откуда взялись 9% (также есть внуки коммунистов ГДР, есть трусливые сволочи- типа Меркель, Шольтца)
ЛАД написав:Hotab Сегодня для проверки на вшивость есть единственный вопрос - готов ли ты пойти в армию на фронт. К сожалению, ответить на него делом не могу. А слова... О словах уже писал detroytred"у, словам я и сам не верю.
ЛАД, спробую пояснити в чому, на мій погляд, Ваша помилка. Ви все правильно кажете про доведення справою. Воно необхідне, коли з Ваших слів витікають запитання, сумніви стосовно Вашої позиції.
Ви ж справою довести не в стані. То може варто хоча б на словах висловлюватися так, щоб не було до Вас запитань та сумнівів у позиції?! Тобто дозволити собі таку розкіш, як погляди, що можуть викликати сумнів у Вашій позиції, Ви не можете...
Приклад з іншої області - я критично висловлююсь або заперечую у бік президента або економіста, політика. Сам я своїми справам довести не можу. Тому я знаходжу думки, які співпадають з моїми, від президентів, економістів, політиків, які своїми справами довели. Того ж Бальцеровича і т.д.
А інакше ніяк. Тим паче що навіть лише на словах демонструвати свою проукраїнську позицію, здається таке враження, Ви вважаєте недоречним. Під час війни за Україну ((
Faceless написав:Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром"). Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави. Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо. У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після. Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.
Интересно, где Вы насчитали "десятки років гулагу після війни".
"за більшість народів Європи" это не "радянська пропаганда", а объективная реальность. Почитайте английскую Вики, поедьте на Запад и поспрашивайте людей просто на улицах, вероятно, есть и какие-то опросы, поищите. Потом поговорим о "радянській пропаганді". И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.
Не знаю, какую пропаганду начитались Вы, но такое искажение истории, как у Вас, редко встретишь.
Ну а если Вы не видите разницы между нацистской Германией и Советским Союзом и нацисты у Вас "заслуговують на повагу", то с Вами просто не о чем говорить. Уже писал, Ваши взгляды как-то сильно смахивают на нацизм, поэтому, вероятно, и нацисты у Вас "заслуговують на повагу".
Кстати, Сталин и Берия были грузинами, Ягода и Ежов евреями. Может, Вы грузин и евреев обвините в бедах Украины?
Я не здивований, що вам вбита радянською пропагандою перекручена історія, а об'єктивно подивитися на події ви не здатні, тому звинувачуєте у викривленні історії те, що не відповідає отій пропаганді. І саме ця вбита вам пропаганда викликає у вас істерику на порівняння срср і нацистів. Аж надто довго срср відбілювали, історію перекручували, а абсолютно весь негатив залишали виключно на німцях. Аж смішно чути пропозиції "розпитати на вулицях" через 77 років від того, хто сам тільки радянську пропаганду і читав (в совку іншої історії й бути не могло). Викривлення в чому? Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи? Що обидві напали на сусідні країни? Що срср аж до нападу Німеччини постачав їй ресурси? Про спільні паради на захоплених територіях? Агітплакати на кшталт "разом з Німеччиною будемо бомбити Англію" не бачили? І вже потім, коли Німеччина напала на колишнього союзника, вигадали термін "велика вітчизняна війна", яким підмінили Другу світову, щоб приховати "непристойні факти". Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей. Але з ореолом "переможця" срср це замовчувалося. Тим часом масові страти, репресії, тортури затриманих навіть перевищували по масштабах і жорстокості дії німців, наприклад, на заході України. Національність окремих персон не настільки важлива, бо незалежно від національності вони - продукти однієї державної машини.