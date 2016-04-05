Додано: Вів 27 гру, 2022 10:27

ЛАД написав: Faceless написав: Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром").

Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави.

Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо.

У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.

Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави. Ваше запитання насправді безґлузде. Нацистська Німеччина і срср одне одного варті, і обидва коїли злочини проти людства. Обидва розпалили світову війну, як союзники, і почали агресію на сусідів. Обидва заслуговували на те, щоб їх розбили й на багаторічне каяття. Але така доля спіткала з них тільки Німеччину. А сам по собі нацизм залишився, і врешті решт став рашизмом ("руським міром").Для багатьох народів, в тому числі й України, ворогами були обидві держави.Ніхто з них мабуть не краще в цілому, а єдиним дійсно позитивним результатом була б поразка обох, а перемога будь кого - Німеччини чи срср - все одно програш в світовому масштабі. Але що маємо, те маємо.У вас, і вашому бажанні говорити "за більшість народів Європи", говорить багато років радянської пропаганди, що демонізувала переможеного, і вихваляла переможців (а точніше, брехала, називаючи срср єдиним переможцем). Звісно, приховуючи, що срср був нічим не кращий, в системі гулагу масово знищуючи людей, як до другої світової, так і під час неї, так і десятки років після.Але якщо й порівнювати німців і ₚусню - перші хоча б заслуговують на повагу. Другі ж - суцільний гній аж від самого зародку їх держави.

Интересно, где Вы насчитали "десятки років гулагу після війни".



"за більшість народів Європи" это не "радянська пропаганда", а объективная реальность. Почитайте английскую Вики, поедьте на Запад и поспрашивайте людей просто на улицах, вероятно, есть и какие-то опросы, поищите.

Потом поговорим о "радянській пропаганді".

И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.



Не знаю, какую пропаганду начитались Вы, но такое искажение истории, как у Вас, редко встретишь.



Ну а если Вы не видите разницы между нацистской Германией и Советским Союзом и нацисты у Вас "заслуговують на повагу", то с Вами просто не о чем говорить.

Уже писал, Ваши взгляды как-то сильно смахивают на нацизм, поэтому, вероятно, и нацисты у Вас "заслуговують на повагу".



Кстати, Сталин и Берия были грузинами, Ягода и Ежов евреями. Может, Вы грузин и евреев обвините в бедах Украины? Интересно, где Вы насчитали "десятки років гулагу після війни"."за більшість народів Європи" это не "радянська пропаганда", а объективная реальность. Почитайте английскую Вики, поедьте на Запад и поспрашивайте людей просто на улицах, вероятно, есть и какие-то опросы, поищите.Потом поговорим о "радянській пропаганді".И Польша почему-то выдвигает сегодня претензии к Германии, а не к СССР/РФ.Не знаю, какую пропаганду начитались Вы, но такое искажение истории, как у Вас, редко встретишь.Ну а если Вы не видите разницы между нацистской Германией и Советским Союзом и нацисты у Вас "заслуговують на повагу", то с Вами просто не о чем говорить.Уже писал, Ваши взгляды как-то сильно смахивают на нацизм, поэтому, вероятно, и нацисты у Вас "заслуговують на повагу".Кстати, Сталин и Берия были грузинами, Ягода и Ежов евреями. Может, Вы грузин и евреев обвините в бедах Украины?

Я не здивований, що вам вбита радянською пропагандою перекручена історія, а об'єктивно подивитися на події ви не здатні, тому звинувачуєте у викривленні історії те, що не відповідає отій пропаганді. І саме ця вбита вам пропаганда викликає у вас істерику на порівняння срср і нацистів. Аж надто довго срср відбілювали, історію перекручували, а абсолютно весь негатив залишали виключно на німцях.Аж смішно чути пропозиції "розпитати на вулицях" через 77 років від того, хто сам тільки радянську пропаганду і читав (в совку іншої історії й бути не могло).Викривлення в чому? Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи? Що обидві напали на сусідні країни? Що срср аж до нападу Німеччини постачав їй ресурси? Про спільні паради на захоплених територіях? Агітплакати на кшталт "разом з Німеччиною будемо бомбити Англію" не бачили? І вже потім, коли Німеччина напала на колишнього союзника, вигадали термін "велика вітчизняна війна", яким підмінили Другу світову, щоб приховати "непристойні факти".Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей. Але з ореолом "переможця" срср це замовчувалося. Тим часом масові страти, репресії, тортури затриманих навіть перевищували по масштабах і жорстокості дії німців, наприклад, на заході України.Національність окремих персон не настільки важлива, бо незалежно від національності вони - продукти однієї державної машини.