"Ви нєблагадарни, что вам расія падаріла Львоф і другіє гарада западнай Украіни. Ані до сіх пор билі би под Польшей" ЛАД
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Додано: Вів 27 гру, 2022 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 27 гру, 2022 10:53
*Меркель, наверное, единственный человек на планете, который не боится Путина, не проявляет к нему открытого неуважения и ничем ему не обязана, и он ее, судя по всему, уважает. *
🙂
Автора трошки занесло.
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:00
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
понятно, что кроме краткого курса Истории КПСС и история в средней школе(где 1% исторической правды) ЛАД в жизни не читал
любая тема по истории в советской школе с 1920 по 1991г это миф
-А.Невский и его "битвы" (Невская и на Чудском озере), участвовало до 300 участников никак на битву не тянут, Невский был ставленником орды , гауляйтер
-Куликовская битва -там были разборки между законным ханом и мамаем (внутри ордынские разборки)
-Бородинская битва (тоже миф о победе)
-Мифы о госперевороте большевиков (основная боевая сила была у ессеров и анархистов)
-28 панфиловцев и Зоя Космодемьянска, подвиг Матросова (все это советская пропаганда)
-Самая крупная танковая битва 2й мирвой под Прохоровкой (советы потеряли целую 5ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова)
-взрыв Крещатика в Киеве (списывали на немцев а по факту радиоуправляемые мины заложилы саперы 37 армии, а взорвали из Харькова(или Воронежа)
хваленая Кантемировская танковая дивизия была разгромлена в боях под Сумами (один пол уничтожен и второй полк потерял больше половины танков)
но, в СССР историю писали победители, и задача ЗСУ не допустить, чтобы свинособаки спустя 20-30 лет снова переписали историю и свои поражения перевернули на победы и под Сумами и под Харьовом, Изюмом и тд
относительно сталинский репресий пока еще можно почитать даже в российской ВИКИ
а сколько умерло в лагерях или в течении 2-3 лет после 1953?
Гитлер в сравнении со Сталины просто отдыхает (мы сравниваем не военные потери, а внутреннии репресии) в Германии 1933-1939 арестованых 60-80к, ликвидировали меньше тысячи (850-900 человек)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 27 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:34
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:39
vitaliian , хотілось би якихось підтверджень. Супутникових знімків , чи щось схоже.
"Золкіна" інфо зараз всюди гуляє. Проте без пруфів.
Зараз не лютий чи березень 22 року, коли було дуже важко і віра танула на очах. Вже можна не вигадувати збитий Іл-76 з російським десантом, який так і не був знайдений ніде.
І нема необхідності завищувати цифри потоплених кацапських моряків, як було зі зниженою Москвою.
Хочеться об'єктивної картини.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 гру, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:40
не думаю, что автор думает также о чем он пишет (это элемент дипломатии)-сподвигнуть трусливую Меркель к решительным действиям на стороне Украины (в то время оставались какие-то робкие надежды на то, что пуйло может кого послушать и одуматься, гопники признают только грубую силу
настоящая Меркель -ее просто колбасит от гимна Германии
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:47
Міністерстві закордонних справ України відповіли на закиди щодо нового посла в Болгарії. Низка ЗМІ одразу після призначення Олесі Ілащук українським послом у згаданій країні почала писати про те, що у дипломата немає відповідного досвіду.
Як заявили у прес-службі МЗС України, Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки та вільно володіє англійською мовою.
"Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії", - йдеться у повідомленні.
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:50
Фактів на жаль не має, тільки аналітичні домисли Арестовіча.
Після другого удару по аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" Росія почала перекидати бомбардувальники Ту-95 на крайній Далекий Схід. За даними радника ОП Олексія Арестовича, РФ відвела подалі від України щонайменше 10 літаків.
У розмові з юристом Марком Фейгіним Арестович зазначив, що напередодні удару на аеродромі було від 18 до 20 винищувачів: "Частину вони відвели, частину повернули. Значить, штук 8-10 там ще є, напевно".
удар по аеродрому "Енгельс" был нанесен в День ПВО сухопутных войск России -поздравление с профессиональным праздником
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:56
есть клятвы Золкина на Библии. Последнее видео
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