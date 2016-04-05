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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3131313231333134
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Що другу світову Німеччина й срср розв'язали, як союзники? З договором поділу Європи?

"Ви нєблагадарни, что вам расія падаріла Львоф і другіє гарада западнай Украіни. Ані до сіх пор билі би под Польшей" ЛАД
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:53

  prodigy написав:трусливые сволочи- типа Меркель, Шольтца)


*Меркель, наверное, единственный человек на планете, который не боится Путина, не проявляет к нему открытого неуважения и ничем ему не обязана, и он ее, судя по всему, уважает. *
https://nv.ua/opinion/rossiya-ukraina-k ... 31562.html
🙂
Автора трошки занесло.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:00

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Що смертність в системі ІТЛ в срср була порівняна з концтаборами в Німеччині, і ця система існувала ще десятки років після війни, репресії торкнулися мільйонів людей.


понятно, что кроме краткого курса Истории КПСС и история в средней школе(где 1% исторической правды) ЛАД в жизни не читал

любая тема по истории в советской школе с 1920 по 1991г это миф
-А.Невский и его "битвы" (Невская и на Чудском озере), участвовало до 300 участников никак на битву не тянут, Невский был ставленником орды , гауляйтер
-Куликовская битва -там были разборки между законным ханом и мамаем (внутри ордынские разборки)
https://www.youtube.com/watch?v=hDrVcAN01gA
-Бородинская битва (тоже миф о победе)
https://www.youtube.com/watch?v=KwgFAxioObM
-Мифы о госперевороте большевиков (основная боевая сила была у ессеров и анархистов)
https://www.youtube.com/watch?v=0dzUM-0h7JM&t=3317s
-28 панфиловцев и Зоя Космодемьянска, подвиг Матросова (все это советская пропаганда)
https://www.youtube.com/watch?v=GyfoT9ryIxo
https://www.youtube.com/watch?v=iYqgDG2i05E
-Самая крупная танковая битва 2й мирвой под Прохоровкой (советы потеряли целую 5ю гвардейскую танковую армию Ротмистрова)
https://www.youtube.com/watch?v=8nOV4M60IPQ
-взрыв Крещатика в Киеве (списывали на немцев а по факту радиоуправляемые мины заложилы саперы 37 армии, а взорвали из Харькова(или Воронежа)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BA%D1%83

хваленая Кантемировская танковая дивизия была разгромлена в боях под Сумами (один пол уничтожен и второй полк потерял больше половины танков)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%83_(2022)

но, в СССР историю писали победители, и задача ЗСУ не допустить, чтобы свинособаки спустя 20-30 лет снова переписали историю и свои поражения перевернули на победы и под Сумами и под Харьовом, Изюмом и тд

относительно сталинский репресий пока еще можно почитать даже в российской ВИКИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D0%B8

Всего в 1918—1953 гг., по данным анализа статистики областных управлений КГБ СССР, проведённого в 1988 г., органами ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД—НКГБ—МГБ были арестованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны[167].

а сколько умерло в лагерях или в течении 2-3 лет после 1953?

Гитлер в сравнении со Сталины просто отдыхает (мы сравниваем не военные потери, а внутреннии репресии) в Германии 1933-1939 арестованых 60-80к, ликвидировали меньше тысячи (850-900 человек)

Карикатура американского художника Клиффорда Берримена на которой изображена свадьба Гитлера и Сталина, была опубликована в газете The Washington Star в октябре 1939 года. «Интересно, сколько продлится медовый месяц?» — гласит подпись к рисунку.

https://medium.com/fighting-russian-cen ... 91bddaa4ea
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 27 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:34

Уточнення по аэродрому Энгельс:
повреждено 5 ТУ-95мс, 17 двухсотых, 26 трехсотых, трое из них в тяжелом состоянии, диспетчерская вышка розхреначена.

- алло, это российское ПВО?
- да, слушаю.
- у вас два пропущенных.
https://t.me/volodymyrzolkin/6149
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:39

vitaliian , хотілось би якихось підтверджень. Супутникових знімків , чи щось схоже.
"Золкіна" інфо зараз всюди гуляє. Проте без пруфів.
Зараз не лютий чи березень 22 року, коли було дуже важко і віра танула на очах. Вже можна не вигадувати збитий Іл-76 з російським десантом, який так і не був знайдений ніде.
І нема необхідності завищувати цифри потоплених кацапських моряків, як було зі зниженою Москвою.
Хочеться об'єктивної картини.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 27 гру, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:40

  detroytred написав:
  prodigy написав:трусливые сволочи- типа Меркель, Шольтца)


*Меркель, наверное, единственный человек на планете, который не боится Путина, не проявляет к нему открытого неуважения и ничем ему не обязана, и он ее, судя по всему, уважает. *
https://nv.ua/opinion/rossiya-ukraina-k ... 31562.html
🙂
Автора трошки занесло.


не думаю, что автор думает также о чем он пишет (это элемент дипломатии)-сподвигнуть трусливую Меркель к решительным действиям на стороне Украины (в то время оставались какие-то робкие надежды на то, что пуйло может кого послушать и одуматься, гопники признают только грубую силу

настоящая Меркель -ее просто колбасит от гимна Германии
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:47

Міністерстві закордонних справ України відповіли на закиди щодо нового посла в Болгарії. Низка ЗМІ одразу після призначення Олесі Ілащук українським послом у згаданій країні почала писати про те, що у дипломата немає відповідного досвіду.

Як заявили у прес-службі МЗС України, Ілащук отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки та вільно володіє англійською мовою.

"Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії", - йдеться у повідомленні.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:50

  Hotab написав:vitaliian , хотілось би якихось підтверджень. Супутникових знімків , чи щось схоже.
"Золкіна" інфо зараз всюди гуляє. Проте без пруфів.
Зараз не лютий чи березень 22 року, коли було дуже важко і віра танула на очах. Вже можна не вигадувати збитий Іл-76 з російським десантом, який так і не був знайдений ніде.
І нема необхідності завищувати цифри потоплених кацапських моряків, як було зі зниженою Москвою.
Хочеться об'єктивної картини.


Росія розосередила літаки з аеродрому "Енгельс" після вчорашніх вибухів - Ігнат


Фактів на жаль не має, тільки аналітичні домисли Арестовіча.
Після другого удару по аеродрому стратегічної авіації "Енгельс" Росія почала перекидати бомбардувальники Ту-95 на крайній Далекий Схід. За даними радника ОП Олексія Арестовича, РФ відвела подалі від України щонайменше 10 літаків.

У розмові з юристом Марком Фейгіним Арестович зазначив, що напередодні удару на аеродромі було від 18 до 20 винищувачів: "Частину вони відвели, частину повернули. Значить, штук 8-10 там ще є, напевно".

удар по аеродрому "Енгельс" был нанесен в День ПВО сухопутных войск России -поздравление с профессиональным праздником
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:56

  Hotab написав:vitaliian , хотілось би якихось підтверджень. Супутникових знімків , чи щось схоже
есть клятвы Золкина на Библии. Последнее видео https://t.me/vladimir_zolkin
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